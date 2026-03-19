Εντείνεται η εσωτερική καταστολή στο Ιράν - 97 συλλήψεις για «σχέσεις με Ισραήλ και ΗΠΑ»

Ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας του Αλμπόρζ ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 41 άνθρωποι διότι έστελναν βίντεο σε αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης με έδρα το εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν συνέλαβαν 97 ανθρώπους ως «στρατιώτες του Ισραήλ», μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς στο εσωτερικό της εμπόλεμης χώρας συνεχίζεται η καταστολή που έχει οδηγήσει σε συλλήψεις εκατοντάδων πολιτών για υποτιθέμενες σχέσεις τους με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ