Τραμπ: Μελέτησα την ιρανική πρόταση - Δεν είναι αποδεκτή

Συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξη στο ισραηλινό Kan News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση που προήλθε από το Ιράν και ότι δεν είναι αποδεκτή. Επιπλέον, αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα της χάρης για τον Νετανιάχου: «Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρώνεται στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες.»

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρόσθεσε επίσης ότι “η εκστρατεία προχωρά εξαιρετικά καλά”. Επιπλέον, επανέλαβε την έκκλησή του προς τον πρόεδρο Χέρτσογκ να απονείμει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. “Είναι πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς εμένα και τον Μπίμπι, με αυτή τη σειρά. Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρώνεται στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες”.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε σε συνομιλία με δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι “οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με όσα πρότειναν”. Σημείωσε ότι στην πρόταση που μεταφέρθηκε από την ιρανική πλευρά “υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να αποδεχτώ”. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην ικανοποίησή του για τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε στο Ιράν: “Αν αποχωρούσαμε τώρα, αυτό θα ήταν μια μεγάλη νίκη, αλλά δεν το θέλουμε αυτό· διεξάγουμε διαπραγματεύσεις.»

«Οι λεπτομέρειες της τελευταίας πρότασης που μετέφερε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστάν δημοσιεύθηκαν σήμερα στο κανάλι Al Jazeera. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια, στα οποία γίνεται αναφορά σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, στο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στο πρώτο στάδιο της πρότασης, η κατάπαυση του πυρός θα γίνει μόνιμη εντός 30 ημερών το πολύ. Το Ιράν πρότεινε τη δημιουργία ενός διεθνούς φορέα που θα επιβλέπει ώστε να μην ξαναρχίσουν οι επιθέσεις. Η παύση του πολέμου στην πρόταση καλύπτει ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και περιλαμβάνει δεσμεύσεις από το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τις οργανώσεις-πληρεξούσιους να μην επιτίθενται ο ένας στον άλλο.

Στο πλαίσιο αυτού του σταδίου, το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει σταδιακά τα Στενά του Ορμούζ και να απομακρύνει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στην περιοχή, ενώ δεν αντιτίθεται σε αμερικανική βοήθεια στο ζήτημα. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Η πρόταση περιλαμβάνει μια “διόρθωση” στη ρήτρα όπου το Ιράν ζητά αποζημιώσεις, αλλά προβλέπει επίσης απαίτηση για αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη θαλάσσια ζώνη γύρω από το Ιράν και την περιοχή.

Το δεύτερο στάδιο της πρότασης περιλαμβάνει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου για περίοδο 15 ετών, μετά την οποία το Ιράν θα επιστρέψει στον εμπλουτισμό στο 3,6%, αλλά θα δεσμευτεί να μην συσσωρεύει εμπλουτισμένο υλικό. Το Ιράν απέρριψε την αμερικανική απαίτηση για διάλυση των πυρηνικών υποδομών ή καταστροφή των εγκαταστάσεων.»

« Οι Ιρανοί ζήτησαν επίσης να βρεθούν “σαφείς μηχανισμοί” για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Όσον αφορά το υπάρχον εμπλουτισμένο ουράνιο, η πρόταση προβλέπει να παραδοθεί σε άλλες χώρες και να αραιωθεί, ως αντάλλαγμα για τα πυρηνικά μέτρα — συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των ιρανικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον κόσμο.

Το τρίτο στάδιο της πρότασης περιλαμβάνει “την είσοδο του Ιράν σε στρατηγικό διάλογο με τις αραβικές χώρες και την περιοχή, για τη δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή”.

Μέρος των λεπτομερειών της πρότασης δημοσιεύτηκε τα ξημερώματα στο πρακτορείο ειδήσεων “Tasnim”. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με σκεπτικισμό στην πρόταση και έγραψε: “Σύντομα θα εξετάσω το σχέδιο που μας έστειλε το Ιράν — μου είναι δύσκολο να φανταστώ ότι μπορώ να το αποδεχτώ, όταν δεν έχουν ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έκαναν στην ανθρωπότητα και στον κόσμο”».

Getty Images / Ideal Images