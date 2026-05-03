Τουρισμός

Παρουσιάζεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παρουσιάζεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Η παρουσιάσει θα γίνει σε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη 7 Μαΐου από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό με σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη 7 Μαΐου από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Κεντρικός άξονας του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό αποτελεί η μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, η ενίσχυση οργανωμένων μορφών χωροθέτησης με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και η επιτάχυνση διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών αδειοδότησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας, με στόχο τη μείωση των πιέσεων σε κορεσμένες περιοχές και την ανάδειξη νέων, εναλλακτικών και θεματικών προορισμών.

Το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, που θα συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή, θέτοντας σταθερές βάσεις για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στέγη: Περισσότερα σπίτια, όχι μόνο επιδόματα το 2026

Λειψυδρία 2026: 771 εκατ. κυβικά νερού, αλλά δεν αρκούν – Πού είναι το πρόβλημα

Τα 3 νέα pass του Ιουνίου και το έκτακτο επίδομα για τις οικογένειες με παιδιά

tags:
Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο
Όλγα Κεφαλογιάννη
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Σταύρος Παπασταύρου
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider