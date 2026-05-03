Δημοσκόπηση Marc: Πρωτιά ΝΔ με άνοδο ποσοστών

Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 2,2%. Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 13,5%.

Άνοδο των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει δημοσκόπηση της Marc που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». Σύμφωνα με τα ευρήματα η εκτίμηση ψήφου για το κυβερνών κόμμα ανέρχεται στο 32,2%, ποσοστό αυξημένο κατά σχεδόν τέσσερις μονάδες από τις ευρωεκλογές.

Σχεδόν σε ποσοστά των περασμένων εθνικών εκλογών βρίσκονται οι αξιολογήσεις των πολιτών για την κυβέρνηση (38,55) και τον πρωθυπουργό (39,1%).

Η εκτίμηση ψήφου

Αναλυτικά τα ποσοστά για την εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι (σε παρένθεση τα ποσοστά του Φεβρουαρίου):

ΝΔ 32,2% (31,4%)

ΠΑΣΟΚ 13,5% (13%)

Πλεύση Ελευθερίας 9,5% (11,5%)

Ελληνική Λύση 9,2% (10%)

ΚΚΕ 8% (8%)

ΣΥΡΙΖΑ 6,8% (6,4%)

Φωνή Λογικής 3,4% (4,2%)

ΜέΡΑ25 2,9% (2,8%)

Δημοκράτες ΠΚ 2,7% (2,5%)

Νίκη 2,3% (2,2%)

Σπαρτιάτες 1,5% (1,4%)

Νέα Αριστερά 1% (1,4%)

Άλλο κόμμα 7% (5,2%)

Πάντως για την ώρα η ΝΔ απέχει απέχει από το να συγκεντρώνει ποσοστό που θα τις δίνει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

«Αγκάθι» η ακρίβεια

Ο πληθωρισμός και το κόστος της καθημερινότητας είναι η κυρίαρχη απάντηση στην ερώτηση «τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση», καθώς πάνω από το 33% απαντά η ακρίβεια. Ένας στους πέντε κάνει λόγο για την τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ανησυχούν «πολύ» ή «αρκετά» και ο βασικός λόγος ανησυχίας είναι η ακρίβεια και οι ενδεχόμενες ελλείψεις προϊόντων, που προκαλεί η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο.