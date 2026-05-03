Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον Γερμανό ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί, τη Δευτέρα 4 Μαΐου και ώρα 12:10 μ.μ., με τον υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ (Johann Wadephul), ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στη 1:50 μ.μ., δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ