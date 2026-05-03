Ιταλία: O ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να επισκεφθεί το Βατικανό και τη Ρώμη

Newsroom
Μάρκο Ρούμπιο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄.

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να επισκεφθεί το Βατικανό και την Ρώμη, στις 7 και 8 Μαΐου.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από πηγές του Βατικανού, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, την ερχόμενη Πέμπτη, με τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄και με τον πρωθυπουργό του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. Την Παρασκευή, όπως γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου, θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και με τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ενώ είναι πιθανό να γίνει δεκτός και από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως υπογραμμίζεται, όλα δείχνουν ότι η επίσκεψη αυτή του αρχηγού της αμερικανικής διπλωματίας θα πραγματοποιηθεί για να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αγίας Έδρας, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως και σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διάσταση απόψεων με την ιταλική κυβέρνηση, πάνω στο ίδιο πάντα θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

