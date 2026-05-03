Ιράν: Λύση «πακέτο» εντός 30 ημερών προτείνει η Τεχεράνη

Ενώ η Ουάσινγκτον ζήτησε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο μηνών, το Ιράν θέλει να επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου αντί για την παράταση της εκεχειρίας και επιδιώκει να επιλυθούν όλα τα ζητήματα εντός 30 ημερών, σύμφωνα με το Al Jazeera που επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το 14 σημείων ιρανικό σχέδιο περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επίθεσης, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή γύρω από το Ιράν, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου «σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με το Tasnim.

Αυτή η πρόταση επιδιώκει να αναβάλει τις πυρηνικές συνομιλίες για μεταγενέστερο στάδιο, ζήτημα που ο Τραμπ έχει θεωρήσει «κόκκινη γραμμή».

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για πιθανή επιστροφή σε πόλεμο με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι «πιθανή», καθώς «τα στοιχεία δείχνουν ότι [οι ΗΠΑ] δεν δεσμεύονται σε καμία συμφωνία ή συνθήκη».

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός του Τραμπ για την κατάσχεση ιρανικών πλοίων από τις ΗΠΑ ως «πειρατεία» αποτελεί «άμεση και καταδικαστική ομολογία της εγκληματικής φύσης των ενεργειών τους» κατά της Τεχεράνης.

Η TankerTrackers.com ανέφερε ότι ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο διέφυγε του αμερικανικού αποκλεισμού και έφτασε στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μεταφέροντας περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αξίας σχεδόν 220 εκατομμυρίων δολαρίων.