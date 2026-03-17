Διήμερο κινητοποίσεων στην υγεία - Απεργία γιατρών και εργαζόμενων σε νοσοκομεία

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων.

Σε πανελλαδική απεργία αύριο, 18 Μαρτίου, προχωρούν οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 12:00 π.μ. στο υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία για την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, με στάση εργασίας στην Αττική 8:00 - 15:00 και 24ωρη απεργία στην περιφέρεια. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 9 το πρωί στο υπουργείο Υγείας.

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων.

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ