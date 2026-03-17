Κεφαλογιάννης: Ο εθελοντισμός είναι μια συνειδητή επιλογή

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, στο Golden Hall, τελετή παραλαβής Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ.

Το έργο «Εξοπλισμός Εθελοντικών Οργανώσεων» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και αφορά τις εθελοντικές οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (ΜΕΟΠΠ), με στόχο την υλική στήριξή τους στο έργο που προσφέρουν.

Ο εξοπλισμός που παραδόθηκε στις εθελοντικές οργανώσεις της χώρας περιλαμβάνει:

4.500 στολές, συνολικού προϋπολογισμού 743.646,00 ευρώ

4.500 προστατευτικά άρβυλα, συνολικού προϋπολογισμού 592.596,00 ευρώ

4.500 γάντια, συνολικού προϋπολογισμού 167.400,00 ευρώ

4.500 κράνη με φακό, συνολικού προϋπολογισμού 940.230,00

Κατά την ομιλία του ο Υπουργός έκανε λόγο για μία τελετή με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί μια στιγμή κατά την οποία «η Πολιτεία αναγνωρίζει και ανταποδίδει ένα μικρό μέρος από αυτά που οφείλει σε εκείνους που, σε δύσκολες στιγμές, βρέθηκαν δίπλα της». Παράλληλα, τόνισε ότι ο εθελοντισμός στην Πολιτική Προστασία «δεν είναι μια περιστασιακή πράξη προσφοράς ούτε μια δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου, αλλά μια συνειδητή επιλογή να μοιραστούμε όλοι μαζί την ευθύνη για να προστατεύσουμε αυτά που μας ενώνουν».

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε πως για πολλά χρόνια η Πολιτεία, αλλά συχνά και η ίδια η κοινωνία, αντιμετώπιζε τον εθελοντισμό περισσότερο ως μια συμπληρωματική δραστηριότητα, αξιέπαινη μορφή προσφοράς, αλλά όχι ως θεσμό με ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο που οργανώνεται η κοινωνία απέναντι στις δύσκολες στιγμές. Όπως υπογράμμισε «σήμερα γνωρίζουμε πως αυτή η αντίληψη δεν αποτυπώνει την πραγματική σημασία του: σε πολλές χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα πολιτικής προστασίας, οι εθελοντές αποτελούν οργανικό μέρος του συνολικού σχεδιασμού, εκπαιδεύονται, οργανώνονται και συνεργάζονται με τις επαγγελματικές δυνάμεις, όχι ως υποκατάστατο του κράτους, αλλά ως δύναμη που πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές του».

Σημείωσε ότι αυτή η αλλαγή παραδείγματος πρέπει να αποτυπωθεί στην πράξη, πρώτα μέσα από μια στέρεα θεσμική στήριξη, και αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του τελευταίου χρόνου που στηρίζουν έμπρακτα τον εθελοντισμό στην Πολιτική Προστασία, όπως η απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας οχημάτων των εθελοντικών οργανώσεων, η δυνατότητα δημόσιων υπαλλήλων που είναι ταυτόχρονα εθελοντές να απουσιάζουν σε περιόδους κόκκινου συναγερμού χωρίς να χάνουν αμοιβή, καθώς και η παράδοση 4500 σετ σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού στους εθελοντές.

«Πίσω από κάθε εθελοντική δράση υπάρχουν πρακτικές ανάγκες με οικονομικό αντίτιμο» ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «η νομοθέτηση οριζόντιας οικονομικής ενίσχυσης προς τις οργανώσεις αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της Πολιτείας προς τους ανθρώπους που επενδύουν χρόνο, προσπάθεια και πόρους για το κοινό καλό».

Καταλήγοντας, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ατομική ευθύνη, εξηγώντας ότι η ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας χτίζεται και με τη στάση των ανθρώπων της. «Όλοι οι εθελοντές εκφράζουν την επιλογή του πολίτη να αναλάβει ενεργό ρόλο απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος του», σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Από την πλευρά της η κ. Λύδια Σοφία Βατσέλα Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Καπανδριτίου Πολυδενδρίου ΕΘΕΚΑΠ εκπροσωπώντας τους εθελοντές, υπογράμμισε ότι η σημερινή τελετή αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση και αξίωση του θεσμού του εθελοντισμού, καθώς «η παράδοση Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εθελοντές πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.».

«Σήμερα γίνεται μια νέα αρχή, μια αρχή ουσιαστικής στήριξης και ενίσχυσης του εθελοντισμού στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ευχαριστώντας τον επικεφαλής της Πολιτικής Ηγεσίας και του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων που συνέβαλαν καθοριστικά στο να υπάρχουν σήμερα αυτά τα θεσμικά αποτελέσματα που έγιναν πραγματικότητα, «όπως οι βελτιώσεις στην εφαρμογή του νέου νόμου, στις εκπαιδεύσεις των εθελοντών και στην παροχή εξοπλισμού θωρακίζοντας την ασφάλεια όσων επιχειρούν». Κλείνοντας τόνισε ότι «οι εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, είμαστε παρόντες σε κάθε κρίση — στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες, όταν οι τοπικές κοινωνίες δοκιμάζονται, με αίσθημα ευθύνης, με αυταπάρνηση και με βαθιά αγάπη για τον τόπο μας».

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης ο Γενικός Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, οι Διευθυντές Διευθύνσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής, η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντικού δήμου Παιανίας, κ. Ιωάννα Μαρία Γιαννάκου, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης κ. Σταύρος Σαλαγιάννης, ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης κ. Γεώργιος Δερτιλής, ο Πρόεδρος της Κίνησης Κατοίκων Θρακομακεδόνων κ. Νικόλαος Ματθαίου, ο Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Πυρασφάλειας Μηλεσίου κ. Ιωάννης Μαθιουλομανωλάκης, η Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Πυρασφάλειας Νέας Πολιτείας – Ωρωπού κ. Δήμητρα Ποταμιάνου, ο Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Βαρνάβα κ. Παναγιώτης Κατσίκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου κ. Χρήστος Σισμάνογλου, ο Πρόεδρος Σωματείου Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου κ. Αθανάσιος Ντούλας, καθώς και εκπρόσωποι της Εθελοντικής Ομάδας Πικερμίου – Ραφήνας, του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ΒΑ Τομέα Υμηττού, του Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα, των Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης Ροδόπολης και της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης Παιανίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

«Η σημερινή τελετή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Είναι μια στιγμή κατά την οποία η Πολιτεία αναγνωρίζει και ανταποδίδει ένα μικρό μέρος από αυτά που οφείλει σε εκείνους που, σε δύσκολες στιγμές, βρέθηκαν δίπλα της. Σε εκείνους που, χωρίς καμία υποχρέωση, χωρίς ανταμοιβή, χωρίς να περιμένουν αναγνώριση, ανέλαβαν την πιο καθαρή μορφή ευθύνης σε μια δημοκρατική κοινωνία: να σταθούν δίπλα στους συμπολίτες τους και στον τόπο τους όταν αυτός δοκιμάζεται.

Ο εθελοντισμός στην Πολιτική Προστασία δεν είναι μια περιστασιακή πράξη προσφοράς. Και δεν είναι μια δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου. Είναι μια συνειδητή επιλογή να μοιραστούμε όλοι μαζί την ευθύνη για να προστατεύσουμε αυτά που μας ενώνουν. Για πολλά χρόνια, η Πολιτεία — αλλά συχνά και η ίδια η κοινωνία — αντιμετώπιζε τον εθελοντισμό περισσότερο ως μια συμπληρωματική δραστηριότητα: ως μια αξιέπαινη μορφή προσφοράς, αλλά όχι ως έναν θεσμό με ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται μια κοινωνία απέναντι στις δύσκολες στιγμές.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η αντίληψη δεν αποτυπώνει την πραγματική του σημασία. Σε πολλές χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα πολιτικής προστασίας, οι εθελοντές αποτελούν οργανικό μέρος του συνολικού σχεδιασμού: εκπαιδεύονται, οργανώνονται και συνεργάζονται με τις επαγγελματικές δυνάμεις. Όχι ως υποκατάστατο του κράτους, αλλά ως δύναμη που πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές του. Και αυτή η αλλαγή παραδείγματος δεν πρέπει να μείνει απλώς μια διαπίστωση. Είναι μια επιλογή που πρέπει να αποτυπωθεί στην πράξη.

Πρώτα απ’ όλα, μέσα από μια στέρεα θεσμική στήριξη. Τον τελευταίο χρόνο προχωρήσαμε σε μια σειρά παρεμβάσεων που έχουν ακριβώς αυτόν τον στόχο: να στηρίξουν έμπρακτα τον εθελοντισμό στην Πολιτική Προστασία. Χάρη στη νομοθετική πρωτοβουλία που αναλάβαμε με το Υπουργείο Οικονομικών το περασμένο Φθινόπωρο θεσπίσαμε την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για οχήματα που αποκτώνται από εθελοντικές οργανώσεις και χρησιμοποιούνται σε δράσεις πυρόσβεσης, αλλά και την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για πυροσβεστικά οχήματα, φορτηγά και υδροφόρες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε δράσεις πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, με την Ενεργή Μάχη που ψηφίστηκε μερικές εβδομάδες πριν, για πρώτη φορά, δημόσιοι υπάλληλοι που είναι ταυτόχρονα εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας θα μπορούν, όταν υπάρχει κόκκινος συναγερμός, να απουσιάζουν από την εργασία τους για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις, χωρίς να χάνουν την αμοιβή τους.

Με τη ρύθμιση αυτή η ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει ότι όταν ένας πολίτης σπεύδει να συνδράμει σε μια κρίσιμη στιγμή για τον τόπο του, δεν ενεργεί ως ιδιώτης. Ενεργεί ως μέρος της συλλογικής προσπάθειας της κοινωνίας. Και η Πολιτεία οφείλει να στέκεται δίπλα του. Ο εθελοντισμός όμως χρειάζεται και υλική στήριξη.

Η σημερινή παράδοση σε εσάς 4500 σετ σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια δράση που θα την καθιερώσουμε, θα την επεκτείνουμε και σε άλλα είδη και μέσα και – το κυριότερο – είναι μια δράση που θα επαναλαμβάνουμε τακτικά, έτσι ώστε κανείς εθελοντής να μην καλείται να προσφέρει χωρίς τα μέσα που απαιτεί η προσφορά του.

Πίσω όμως από κάθε εθελοντική δράση υπάρχουν και πρακτικές ανάγκες. Ανάγκες που έχουν οικονομικό αντίτιμο: μετακινήσεις, καύσιμα, διόδια, συντήρηση εξοπλισμού, λειτουργικά και οργανωτικά αναγκαία έξοδα που επιτρέπουν στις οργανώσεις να παραμένουν ενεργές και να αναπτύσσονται.

Για τον λόγο αυτό, με την Ενεργή Μάχη νομοθετήσαμε μια οριζόντια οικονομική ενίσχυση προς τις εθελοντικές οργανώσεις, ώστε οι ίδιες να μπορούν να τη διαχειρίζονται με ευελιξία, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τους. Η ενίσχυση αυτή δεν είναι απλώς μια οικονομική διευκόλυνση. Είναι μια έμπρακτη αναγνώριση της Πολιτείας προς ανθρώπους και οργανώσεις που καθημερινά επενδύουν χρόνο, προσπάθεια και προσωπικούς πόρους για το κοινό καλό. Και είναι ταυτόχρονα μια δέσμευση ότι η Πολιτεία στέκεται δίπλα σας, κατανοεί τις ανάγκες σας και θέλει να συμβάλλει για να συνεχίσετε το έργο σας.

Αγαπητοί εθελοντές, έχετε νομίζω αντιληφθεί πρώτοι απ’ όλους ότι η ανθεκτικότητα μιας χώρας δεν εξαρτάται μόνο από τις δυνατότητες του κράτους, αλλά και από τη δύναμη της κοινωνίας της. Η πρώτη νίκη μας απέναντι στις προκλήσεις που θέτει η κλιματική κρίση είναι να κατανοήσουμε όλοι ότι η Πολιτική Προστασία δεν είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί μόνο μέσα από τις δομές του κράτους.

Είναι ένα σύστημα συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες. Σε αυτό το σύστημα η έννοια της ατομικής ευθύνης έχει μια ξεχωριστή σημασία. Η ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας δεν χτίζεται μόνο με σχέδια, θεσμούς και μέσα. Χτίζεται και με τη στάση των ανθρώπων της.

Με πολίτες που κατανοούν ότι η προστασία της ζωής, του περιβάλλοντος και της κοινότητας είναι μια ευθύνη που μας αφορά όλους. Όλοι εσείς εκφράζετε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο αυτή την αντίληψη: την επιλογή του πολίτη να αναλάβει ενεργό ρόλο απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος του.

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για όσα προσφέρετε στον τόπο μας! Γιατί οι κοινωνίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στους κινδύνους και στις προκλήσεις που θέτει η κλιματική κρίση είναι εκείνες όπου η φροντίδα για την κοινότητα δεν ανήκει αποκλειστικά στους θεσμούς. Ανήκει και στους πολίτες. Ένα αναπτυγμένο εθελοντικό κίνημα και μάλιστα στην Πολιτική Προστασία είναι το πιο απτό παράδειγμα μιας ώριμης δημοκρατικής κοινωνίας».