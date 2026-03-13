Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ KC135: 4 επιβεβαιωμένοι νεκροί - «Ήταν δυστύχημα»

Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης για τους υπόλοιπους συνεχίζονται.

Λόγω δυστυχήματος, και όχι από πλήγμα από εχθρικά ή φίλια πυρά, συνετρίβη το ιπτάμενο τάνκερ KC-135, όπως ανακοίνωσε επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης για τους υπόλοιπους συνεχίζονται.

Φωτογραφίες από το κάθετο φτερό του KC-135 που ενεπλάκη στο δυστύχημα με το έτερο KC-135 στο Ιράκ επιβεβαιώνουν την ανακοίνωση. Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν, είχε αναλάβει την ευθύνη για την κατάρριψη του στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων, που σημειώθηκε κοντά στην Τουραϊμπίλ, κατά μήκος των ιρακινο-ιορδανικών συνόρων, επί της Αμερικανικής επιχείρησης «Επική Οργή».

«Τέσσερα άτομα επιβεβαιώθηκαν νεκρά κατά την απώλεια αμερικανικού KC-135 πάνω από το Ιράκ Περίπου στις 2 μ.μ. ET στις 12 Μαρτίου, ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται» τονίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.

«Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά. Οι ταυτότητες των στρατιωτικών παραμένουν κρυφές μέχρι 24 ώρες μετά την ενημέρωση των εγγύτερων συγγενών» υπογραμμίζεται σχετικά ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στη κόψη του ξυραφιού διανύοντας την 14η ημέρα του.