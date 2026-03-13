Ειδήσεις | Ελλάδα

Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή σήμερα η Ελένη Ζαρούλια

Newsroom
Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή σήμερα η Ελένη Ζαρούλια
Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, η οποία καταδικάστηκε από το Εφετείο που δίκασε τελεσίδικα την εγκληματική οργάνωση, σε 5ετη κάθειρξη.

Η Ε. Ζαρούλια πέρασε τη νύχτα στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου παραδόθηκε χθες το πρωί, μετά την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων να μην μετατρέψει την ποινή της σε χρηματική, όπως αιτήθηκε η υπεράσπιση της.

Η καταδικασμένη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, το πρωί οδηγήθηκε στο Εφετείο προκειμένου ο αρμόδιος Εισαγγελέας να εκδώσει φυλακιστήριο ώστε η πρώην βουλευτής να μεταχθεί στις φυλακές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην βουλευτής θα κρατηθεί στο κατάστημα Ελαιώνα Θηβών.

Η σύζυγος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 6 ετών και της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε κατά ένα έτος την ποινή της πρώην βουλευτή, διατάσσοντας ωστόσο εκτέλεση της απόφασής του.

Με την απόφαση του Εφετείου πλην της Ε. Ζαρούλια, στη φυλακή οδηγούνται ο Γιώργος Δήμου για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Π. Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, και ο Γεώργιος Σκάλκος για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Π. Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Και οι τρεις καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 7 ετών, όπως και πρωτόδικα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

