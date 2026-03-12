Αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα για τη θέσπιση «ανύπαρκτης» ιατρικής εξειδίκευσης

Οι κίνδυνοι για ασθενείς με εγκεφαλικά, ανευρύσματα, όγκους.

Αντιδράσεις στην εγχώρια επιστημονική κοινότητα προκαλεί η απόφαση του υπουργείου Υγείας να θεσπίσει μία διεθνώς ανύπαρκτη ιατρική εξειδίκευση υπό τον όρο «νευροεπεμβατική ιατρική». Μέσω αυτής δημιουργείται μία πύλη εισόδου για τους νευρολόγους -χωρίς ωστόσο να διαθέτουν την απαιτούμενη πολυετή κατάρτιση για επεμβατικές χειρουργικές πράξεις- στην επεμβατική νευροακτινολογία, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρίας (ΕΑΕ).

Επεμβατικές πράξεις υψηλής ακρίβειας και δυσκολίας με ιονίζουσα ακτινοβολία

Για να γίνει το ζήτημα πιο κατανοητό, στην Ελλάδα και διεθνώς οι επεμβατικές αυτές πράξεις (που συνιστούν λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις υψηλής δυσκολίας) πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους γιατρούς που χρησιμοποιούν ιονίζουσες ακτινοβολίες και προηγμένα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα για να αντιμετωπίσουν εγκεφαλικά επεισόδια, ανευρύσματα του εγκεφάλου και τους όγκους του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης και άλλες εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις. Οι παθήσεις αυτές πριν από μια 10ετία-και προτού συντελεστεί αυτή η τεχνολογική επανάσταση-είτε προκαλούσαν τον θάνατο του ασθενούς είτε του άφηναν μόνιμη αναπηρία, όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΕΑΕ, Θάνος Χαλαζωνίτης, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου και διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα». Ο Θάνος Χαλαζωνίτης, γιατρός του ΕΣΥ όλη του τη ζωή επισημαίνει ότι είναι σωστή η θετική προαίρεση του υπουργείου Υγείας να βάλει ένα πλαίσιο με κριτήρια αλλά είναι λάθος ο τρόπος που αυτό υλοποιείται, με την ευθύνη να βαραίνει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ). «Δεν θέλουμε να τοποθετεί σύρματα στον εγκέφαλο ενός ασθενούς μετά από ένα βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο ένας μη καταρτισμένος σε επεμβατικές πράξεις ιατρός» λέει ο πρόεδρος της ΕΑΕ.

Επεμβατικοί ακτινολόγοι και νευροχειρουργοί με εξειδίκευση οι γιατροί που εκτελούν αυτές τις επεμβάσεις

Από την μεριά του, ο Αντώνης Τσάνης, πρόεδρος της Επιτροπής Ιονιζουσών Ακτινοβολιών, πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων Ελλάδας, επεμβατικός ακτινολόγος και διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου στο νοσοκομείο Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εξηγεί ότι σε όλο τον κόσμο και πανευρωπαικά αρμόδιοι γι αυτές τις επεμβάσεις είναι οι επεμβατικοί ακτινολόγοι και οι νευροχειρουργοί, με εκπαιδευτικές εξειδικεύσεις μιας 5ετίας και όχι οι νευρολόγοι που προέρχονται από παθολογική ειδικότητα (όχι δηλαδή επεμβατική-χειρουργική).

Πώς μπορούν οι νευρολόγοι να ειδικευτούν σε αυτό το πεδίο

Οι ακτινολόγοι εξηγούν πως αν ένας νευρολόγος θελήσει να ειδικευτεί σε αυτό το υψηλής εξειδίκευσης πεδίο θα πρέπει προηγουμένως να εκπαιδευτεί μεταξύ άλλων στην ακτινοπροστασία, την ακτινοβιολογία και την νευροακτινοβολία σε πιστοποιημένα κέντρα όπως είναι τα νοσοκομεία Ερυθρός Σταυρός και το Αρεταίειο και πως η όλη διαδικασία δεν μπορεί να είναι μονοετής όπως όριζε το πρώτο σχετικό ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 3869/21.07.25), που προκάλεσε τον σάλο.

Αντιδρούν 11 επιστημονικοί φορείς σε Ελλάδα και Ευρώπη

Στις διαμαρτυρίες της, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία έχει συμπαραστάτες άλλους 10 επιστημονικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Ελληνική Εταιρία Επεμβατικής Ακτινολογίας, η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρία, το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινοβολίας, η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Εταιρία Νευροακτινολογίας, η Γερμανική Εταιρία Νευροακτινολογίας και η Γαλλική Εταιρία Νευροακτινολογίας, με τις δύο τελευταίες να αντιπροσωπεύουν τις δύο χώρες που πρωτοστάτησαν διεθνώς σε αυτόν τον θεραπευτικό τομέα.

Ποια η πορεία αντιμετώπισης ασθενούς με εγκεφαλικό επεισόδιο

Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό το πρόβλημα αλλά και οι σοβαρότατες επιπτώσεις του, καθώς διακυβεύεται η ασφάλεια των ασθενών, ο Παναγιώτης Παπαναγιώτου Καθηγητής ΕΚΠΑ, επεμβατικός Νευροακτινολόγος στο νοσοκομείο Αρεταίειο δίνει το παράδειγμα του εγκεφαλικού επεισοδίου που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας, με περίπου 33.000 έως 35.000 εγκεφαλικά επεισόδια να καταγράφονται ετησίως στην πατρίδα μας.

Ένας ασθενής που θα μεταφερθεί στα επείγοντα (ΤΕΠ) ενός νοσοκομείου με εγκεφαλικό επεισόδιο θα υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο για τα εγκεφαλικά επεισόδια, όπως στο Κοργιαλένειο Μπενάκειο, στο Αρεταίειο, στον Ευαγγελισμό ή στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα (στην Αθήνα) όπου οι γιατροί θα προβούν σε θρομβοεκτομή (δηλαδή σε αφαίρεση του θρόμβου). Αν πρόκειται για πιο απομακρυσμένη περιοχή όπως ένα νησί, θα επιλεχθεί η θρομβόλυση, που γίνεται πιο εύκολα, με ενδοφλέβια χορήγηση του φαρμάκου.

25-27 εξειδικευμένοι ιατροί γι αυτές τις επεμβάσεις στην επικράτεια

Οι εξειδικευμένοι επεμβατικοί ακτινολόγοι ή νευροχειρουργοί που μπορούν να προβούν σε αυτές τις λεπτές, υψηλής ακριβείας και μεγάλης δυσκολίας χειρουργικές πράξεις είναι συνολικά 25 -27 γιατροί στην επικράτεια. Ο πρόεδρος της ΕΑΕ Θάνος Χαλαζωνίτης εξηγεί πως θα θέλαμε να είναι περισσότεροι αλλά η κατανομή τους καλύπτει την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ ο ίδιος θέτει ένα ερωτηματικό για τη νησιωτική Ελλάδα, που αποτελεί διαχρονικά την Αχίλλειο πτέρνα της χώρας, αναφορικά με την επάρκεια των δομών υγείας, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και την στελέχωση με τις κατάλληλες ειδικότητες. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ακτινολογίας, ο συνολικός αριθμός των απεικονιστικών εξετάσεων (αξονικές τομογραφίες, PET CT, μαγνητικές κλπ) αυξάνεται σταθερά ετησίως κατά 8% λόγω του δημογραφικού, οπότε μακροπρόθεσμα θα απαιτηθούν περισσότεροι επεμβατικοί ακτινολόγοι. Ζούμε περισσότερο, άρα παθαίνουμε περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια, ανευρίσματα και καρκίνους και θα χρειαστούμε περισσότερους εξειδικευμένους γιατρούς σε αυτό το θεραπευτικό πεδίο, τονίζουν οι ειδικοί της ΕΑΕ.

Από πού ξεκίνησε το πρόβλημα

Οι αντιδράσεις των επιστημονικών εταιριών ξεκίνησαν από το περσινό καλοκαίρι, όταν τον Ιούλιο του 2025 βγήκε μια πρώτη υπουργική απόφαση (το ΦΕΚ Β’ 3869/21.07.2025) με τίτλο «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας» όπου πρακτικά έδινε την δυνατότητα σε ιατρούς με την ειδικότητα της νευρολογίας με «εκπαίδευση» 6-12 μηνών (μόνο!) να αποκτούν την εξειδίκευση της επεμβατικής νευροακτινολογίας. Ωστόσο, από το ΚΕΣΥ δεν υπήρχε πρόβλεψη για την εκπαίδευση των γιατρών στις επεμβατικές πράξεις με ιονίζουσα ακτινοβολία, στα πιστοποιημένα κέντρα (όπως είναι τα προαναφερθέντα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αναφερόταν δηλαδή μονοετής εκπαίδευση (που δεν επαρκεί-αυτό ήταν το πρώτο «αγκάθι») χωρίς να έχει καν καταρτιστεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα (αυτό ήταν το δεύτερο «αγκάθι»).

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία προσέφυγε δικαστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), αλλά ενώ ήταν να ξεκινήσει η δίκη, η υπουργική απόφαση αποσύρθηκε και λίγους μήνες μετά (τον Ιανουάριο του 2026) αντικαταστάθηκε με νέα υπουργική απόφαση για την θέσπιση της νέας εξειδίκευσης με τον πρωτάκουστο όρο «νευροεπεμβατική ιατρική». Οι εν λόγω αποφάσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης που προβλέπουν ότι η επεμβατική νευροακτινολογία αποτελεί τελικό στάδιο πολυετούς εκπαίδευσης τουλάχιστον 4 ετών ως συνέχεια της ειδικότητας της ακτινοβολίας, με την χώρα μας να είναι υποχρεωμένη να συμβαδίσει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα μετά την ολοκλήρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη.