Επ. Ανταγωνισμού: Τεχνολογία και διεθνής συνεργασία στο επίκεντρο του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο υιοθετείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας των αγορών, ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών.

Στη δημοσίευση του νέου Στρατηγικού της Σχέδιου για τα έτη 2026–2029 προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το Στρατηγικό Σχέδιο καθορίζει τις προτεραιότητες της και τους πυλώνες της δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα επόμενα χρόνια, διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ στρατηγικής, επιχειρησιακής δράσης και μετρήσιμων αποτελεσμάτων και παράλληλα ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη λειτουργία της ΕΑ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο υιοθετείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας των αγορών, ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών, και ενισχύει τον θεσμικό και επιχειρησιακό ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην πρόληψη και αντιμετώπιση στρεβλώσεων της αγοράς.

Περιλαμβάνει στόχους, άξονες δράσης και δείκτες απόδοσης (KPIs), οι οποίοι επιτρέπουν τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής του και τη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας της Επιτροπής.

Το έργο μας βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσης, οι οποίο επεξηγούνται στο Στρατηγικό Σχέδιο :

την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας,

την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού

τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και

τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της Αρχής.

Αυτοί οι πυλώνες δράσης στηρίζουν και υλοποιούν τους βασικούς στόχους μας για την περίοδο 2026–2029 :

Ενίσχυση της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού

Η Επιτροπή ενισχύει τις δράσεις επιβολής του δικαίου ανταγωνισμού, με στόχο τον συστηματικότερο εντοπισμό και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό καρτέλ και άλλων παραβάσεων, ενώ ενισχύεται το Τμήμα Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων (Digital Forensics Unit). Παράλληλα, αναπτύσσονται εργαλεία στοχευμένης εποπτείας αγορών υψηλού κινδύνου και επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου συγκεντρώσεων και η αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων με σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά.

Προώθηση του ανταγωνισμού και ενίσχυση της κουλτούρας συμμόρφωσης (Advocacy)

Η Επιτροπή αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση των κανόνων ανταγωνισμού και να προληφθούν στρεβλώσεις στις αγορές. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται κλαδικές μελέτες, γνωμοδοτήσεις, οδηγοί και προτάσεις πολιτικής για την άρση ρυθμιστικών εμποδίων, δημόσιες διαβουλεύσεις, καθώς και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και καταναλωτών.

Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και συνεργασίας της Αρχής

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αρχών Ανταγωνισμού (ECN), ο ΟΟΣΑ (OECD), το International Competition Network (ICN) και η UNCTAD. Παράλληλα, προωθεί την ανάπτυξη διμερών και πολυμερών συνεργασιών, την υλοποίηση κοινών έργων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες αρχές ανταγωνισμού και διεθνείς οργανισμούς.

Αναβάθμιση της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της Επιτροπής

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιτροπής, με την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και παρακολούθησης υποθέσεων, την ενσωμάτωση εργαλείων επιστήμης δεδομένων και την ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της Αρχής. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη συνεχή βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και της διοικητικής λειτουργίας.

Με το Στρατηγικό Σχέδιο 2026–2029 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενισχύει τον θεσμικό και επιχειρησιακό της ρόλο, επενδύοντας στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις της οικονομίας.

Μέσω της δημοσίευσης και της υλοποίησης του νέου Στρατηγικού Σχεδίου, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Δείτε εδώ το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για τα έτη 2026–2029 της Επιτροπή Ανταγωνισμού.