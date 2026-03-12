Νέα άνοδος 3% για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο με φόντο την Μέση Ανατολή

Συνέχεια στις ανοδικές κινήσεις καταγράφουν την Πέμπτη οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, ακολουθώντας κατά πόδας την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Συνέχεια στις ανοδικές κινήσεις καταγράφουν την Πέμπτη οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, ακολουθώντας κατά πόδας την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, καθώς η αναταραχή στη ναυτιλία επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή και οι διεθνείς αγορές προετοιμάζονται για μήνες συνεχιζόμενων διαταραχών.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια Απριλίου του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ, το σημείο αναφοράς φυσικού αερίου της Ευρώπης, βρίσκονται στα επίπεδα των 51,50 ευρώ/ μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο 4,2%, έχοντας ενισχυθεί άνω του 7% στις συναλλαγές της Τετάρτης και ανακτώντας μέρος των απωλειών των προηγούμενων ημερών.

Η Morgan Stanley αύξησε την πρόβλεψή της για τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου για το υπόλοιπο του έτους, καθώς η περιοχή χρειάζεται να προσελκύσει μεγάλες ποσότητες LNG κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να αναπληρώσει τα εξαντλημένα αποθέματα καυσίμων της. Η τράπεζα υποθέτει το σενάριο διακοπής παραγωγής LNG στο Κατάρ για τουλάχιστον ένα μήνα, κάτι που θα εξαλείψει πλήρως το παγκόσμιο πλεόνασμα καυσίμων που αναμενόταν για το 2026.

«Η μεταβλητότητα παραμένει το βασικό θέμα καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται», ανέφερε η ναυλομεσιτική εταιρεία Fearnleys A/S σε εβδομαδιαία σημείωση. «Το πού θα πάνε οι αγορές LNG και LNG για τη ναυτιλία τις επόμενες ημέρες είναι ακόμη αβέβαιο».

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πίεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας εντείνεται περαιτέρω καθώς χθες Τετάρτη ο βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου στο Ομάν εκκενώθηκε και δύο δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου χτυπήθηκαν στα ιρακινά ύδατα.

Από την περασμένη εβδομάδα, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει κλείσει το κοίτασμα Ras Laffan στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG στον κόσμο, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που μείωσε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG, εκτινάσσοντας τις τιμές φυσικού αερίου στην Ασία και την Ευρώπη και πυροδοτώντας φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και οικονομικές επιπτώσεις.