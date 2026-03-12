Στο «κόκκινο» ξανά το ταμπλό του ΧΑ - Απώλειες 2% στις τράπεζες

Υπό πίεση βρίσκονται ξανά μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου συντηρούν την αβεβαιότητα και τροφοδοτούν υψηλή μεταβλητότητα.

Αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μια διελκυστίνδα ανάμεσα σε αντιφατικά «σήματα». Ενδεικτικά, από τη χθεσινή ειδησεογραφία, η έκτακτη παρέμβαση με την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από τη μία και, από την άλλη, η κλιμάκωση των εχθροπραξιών και τα ιρανικά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια.

Εν τέλει, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν εκ νέου, παρά το γεγονός ότι τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) συμφώνησαν να διαθέσουν στην αγορά ποσότητα-ρεκόρ 400 εκατ. βαρελιών από τα έκτακτα στρατηγικά αποθέματα. Κι αυτό, διότι οι επενδυτές εκλαμβάνουν αυτή την κίνηση ως μια προσωρινή ανακούφιση και όχι ως μια δομική λύση στο μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ.

Η αγορά ενέργειας θα παραμείνει στο επίκεντρο. Η αγορά αντιλαμβάνεται ότι για ημέρα που περνά σε αυτόν τον πόλεμο, θα χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αποκατασταθεί η προσφορά. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της μεταβλητότητας σε αυξημένα επίπεδα είναι το επικρατέστερο σενάριο για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν νέες -ήπιες- απώλειες. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί περί του 0,25%, ενώ σε Λονδίνο και Παρίσι οι δείκτες καταγράφουν απώλειες της τάξης του 0,7%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.159,02 μονάδες με απώλειες 1,12%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 2,02% στις 2.400,28 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Στο -2,64% και τα 13,25 ευρώ υποχωρεί η ΕΤΕ, στο -1,96% κινείται η Optima, ενώ Τρ. Κύπρου, Eurobank, Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank καταγράφουν απώλειες της τάξης του 1,6%-1,7%.

Στο σύνολο του ταμπλό, θετικό πρόσημο εμφανίζουν 22 μετοχές, έναντι 65 που υποχωρούν και 63 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 21,60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,13 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ενδεικτική η εικόνα στη σύνθεση του FTSE Large Cap, όπου ανοδικά κινούνται μόνο οι μετοχές των Helleniq Energy και ΟΠΑΠ σε ποσοστό 1,31% και 0,33% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, ο ΟΤΕ υποχωρεί 2,57% στα 17,05 ευρώ, η Aegean κινείται στο -1,61%, ενώ απώλειες πάνω από 1% καταγράφουν και οι μετοχές των Σαράντης, Viohalco, ElvalHalcor, Τιτάν και Cenergy.

Μικρότερες απώλειες για Metlen (-0,82%), ΔΕΗ (-0,75%), Coca-Cola HBC (-0,48%), Jumbo (-0,34%), ΔΑΑ (-0,28%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,17%).