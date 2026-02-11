Ειδήσεις | Διεθνή

Σκάνδαλο Έπστιν: Τα email για τις αδερφές Χαντίντ και το πώς έκαναν καριέρα στο μόντελινγκ

Newsroom
Σκάνδαλο Έπστιν: Τα email για τις αδερφές Χαντίντ και το πώς έκαναν καριέρα στο μόντελινγκ
Στο προσκήνιο οι αδερφές Χαντίντ, μετά την αποκάλυψη των εγγράφων για το σκάνδαλο Έπστιν.

Αν και το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε 3 εκατομμύρια αρχεία για τον Τζέφρι Έπστιν, δεν είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, παρ’ όλο που σε αυτά περιλαμβάνονται μεγάλα και σημαντικά πρόσωπα.

Μέσα σε όλα όσα έχουν βρει το φως της δημοσιότητας, είναι και διάφορα email που στάλθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2015, μεταξύ του ίδιου και ενός μη ταυτοποιημένου παραλήπτη, τα τα στοιχεία του οποίου πιθανότατα έχουν αφαιρεθεί για νομικούς λόγους.

Σύμφωνα με αυτά, ο παραλήπτης φαίνεται να είναι μια νεαρή γυναίκα από τον κύκλο του Τζέφρι Έπστιν, που εκείνη την εποχή προσπαθούσε να κάνει καριέρα στο μόντελινγκ. Το εν λόγω πρόσωπο αναρωτιόταν: «αν αυτές μπορούν, γιατί δεν μπορώ κι εγώ;» και η απάντηση του Έπστιν ήταν πως η περίπτωσή τους «δεν σχετίζεται με το δικό σου ζήτημα».

Τζέφρι Έπστιν (Jeffrey Epstein)
