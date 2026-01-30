Bloomberg: Η Ελλάδα προειδοποιεί τους πλοιοκτήτες να μην πλέουν κοντά στις ακτές του Ιράν

Οι οδηγίες εκδόθηκαν από το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας προς τις τοπικές ενώσεις πλοιοκτητών στις 27 και 29 Ιανουαρίου.

Η Ελλάδα, που φιλοξενεί τον μεγαλύτερο στόλο πετρελαιοφόρων στον κόσμο, κάλεσε τους πλοιοκτήτες της χώρας να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφεύγουν τις ακτές του Ιράν, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο για όσα πλοία εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο για να φορτώσουν αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι πλοιοκτήτες κλήθηκαν να πλέουν πιο κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Οι οδηγίες εκδόθηκαν από το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας προς τις τοπικές ενώσεις πλοιοκτητών στις 27 και 29 Ιανουαρίου.

Οι οδηγίες ανέφεραν ότι περισσότερα πολεμικά πλοία επιχειρούν κοντά στα στενά και προειδοποιούσαν ότι οι πιο πρόσφατες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ιράν ενδέχεται να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο και τα νότια τμήματα της Ερυθράς Θάλασσας.

Τα έγγραφα απεστάλησαν στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Εκπρόσωπος του υπουργείου Ναυτιλίας επιβεβαίωσε ότι οι σχετικές ειδοποιήσεις είχαν αποσταλεί.

Η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα και οι έμποροι πετρελαίου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την αποστολή από τις ΗΠΑ μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει εναντίον του Ιράν, το οποίο οργανώσεις παρακολούθησης κατηγορούν ότι σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαδηλώσεων.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου, καθώς περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου διέρχεται από αυτό το πέρασμα. Μεγάλο μέρος αυτού του πετρελαίου μεταφέρεται με πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας. Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως σε όρους χωρητικότητας, σύμφωνα με την Clarkson Research Services, θυγατρική του μεγαλύτερου ναυλομεσιτικού οίκου στον κόσμο.