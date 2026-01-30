Ουκρανία: Εσπευσμένη απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά από επτά χωριά στο Χάρκοβο

Τα χωριά αυτά βρίσκονται νοτίως της πόλης Βοβτσάνσκ, την κατάληψη της οποίας ανακοίνωσε στα τέλη του 2025 ο ρωσικός στρατός έπειτα από σκληρή μάχη.

Η Ουκρανία διέταξε σήμερα την εκκένωση επτά χωριών της περιφέρειας του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, καλώντας οικογένειες με παιδιά να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, ένας δείκτης της προώθησης των ρωσικών δυνάμεων στον τομέα αυτό.

«Η απόφαση λήφθηκε για την αναγκαστική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά από επτά χωριά», ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Τα χωριά αυτά βρίσκονται νοτίως της πόλης Βοβτσάνσκ, την κατάληψη της οποίας ανακοίνωσε στα τέλη του 2025 ο ρωσικός στρατός έπειτα από σκληρή μάχη.

Ρωσία: βουλευτές ζητούν χρήση πιο ισχυρών όπλων για να επιτευχθούν οι στόχοι στην Ουκρανία

Οι Ρώσοι βουλευτές επιθυμούν η Μόσχα να χρησιμοποιήσει πιο ισχυρά όπλα για να επιτύχει τους πολεμικούς της στόχους στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, Βιτσισλάβ Βολόντιν.

Ο Βολόντιν έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram: «Οι βουλευτές της Κρατικής Δούμας επιμένουν στην χρήση πιο ισχυρών όπλων - ‘όπλων εκδίκησης’. Και την επίτευξη τον στόχων της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ