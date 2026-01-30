Τραμπ: «Πολύ κοντά» μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε πως πιστεύει «ότι πλησιάζουμε» σε μια συμφωνία. Δεν έδωσε ωστόσο λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι κοντά για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Παράλληλα, δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters ανέφεραν πως ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, θα μεταβεί αύριο Σάββατο στο Μαϊάμι για συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών σιδηροδρόμων»

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε σήμερα πως ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επτά επιθέσεις εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο.

«Η Ρωσία πλήττει εσκεμμένα τους δρόμους εφοδιασμού της Ουκρανίας. Πρόκειται για εσκεμμένη τρομοκρατία που στοχεύει ανθρώπους και πολιτικές μεταφορές», έγραψε η Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Μονάχα τις τελευταίες 24 ώρες, ο εχθρός έχει διεξάγει επτά επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων».

