Κλήρωση Eurojackpot 30/01/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Κλήρωση Eurojackpot 30/01/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 199 είναι οι εξής: 8, 13, 15, 17, 37 και 3, 7 .

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (30/01), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

