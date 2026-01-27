Πολιτική Προστασία σε φάση ενίσχυσης: Προσλήψεις, εξοπλισμός και «ΑΙΓΙΣ» το 2026

Το ΕΣΚυΠ 2026 χαράσσει τη στρατηγική της Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η κλιματική κρίση μετατρέπεται πλέον σε μόνιμο παράγοντα αστάθειας για τη χώρα και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιχειρεί να απαντήσει με έναν συνδυασμό θεσμικών μεταρρυθμίσεων, επιχειρησιακής ενίσχυσης και στοχευμένων επενδύσεων σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚυΠ) 2026 αποτυπώνει με συγκεκριμένα μεγέθη τις προτεραιότητες του υπουργείου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της Πολιτικής Προστασίας από ένα κυρίως αντιδραστικό μοντέλο διαχείρισης κρίσεων σε ένα πιο οργανωμένο και προληπτικό σύστημα εθνικής ανθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» ως πυρήνας της Πολιτικής Προστασίας

Κεντρικό ρόλο για το 2026 διαδραματίζει η συνέχιση και επιτάχυνση του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωμένη επένδυση της χώρας στον τομέα της διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με το ΕΣΚυΠ, το 2026 προβλέπεται η ολοκλήρωση και παράδοση σημαντικού αριθμού έργων και συστημάτων, με στόχο την αναβάθμιση των μέσων πρόληψης, έγκαιρης προειδοποίησης και επιχειρησιακής απόκρισης απέναντι σε πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και ακραία καιρικά φαινόμενα. Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά λειτουργεί ως καταλύτης για τη συνολική αναδιάρθρωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, συνδέοντας τεχνολογία, επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών.

Ανθρώπινο δυναμικό: Ενίσχυση με πάνω από 1.000 προσλήψεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αναγνωρίζεται στο ΕΣΚυΠ ως κρίσιμος παράγοντας για τη λειτουργικότητα των μεταρρυθμίσεων. Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το 2026, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται να ενισχυθεί με 1.021 νέες προσλήψεις, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5,63% του συνόλου των προσλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η ενίσχυση αυτή συνδέεται άμεσα με τη σταδιακή θεσμική αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, καθώς στόχος είναι η στελέχωση νέων δομών, η υποστήριξη των επιχειρησιακών κέντρων και η ενδυνάμωση των μηχανισμών πρόληψης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου και επιχειρησιακά μεγέθη

Το ΕΣΚυΠ καταγράφει συγκεκριμένα ποσοτικά αποτελέσματα από την αντιπυρική περίοδο, με τις καμένες εκτάσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 5,1% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας. Παράλληλα, το 97% των πυρκαγιών περιορίστηκε σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αποδίδεται στη βελτιωμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και στον συνδυασμό ανθρώπινων και τεχνολογικών μέσων. Το επιχειρησιακό δυναμικό περιλάμβανε 18.000 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, περισσότερους από 1.500 δασοκομάντος, 85 εναέρια μέσα, πάνω από 80 drones και περίπου 4.000 οχήματα, αριθμοί που αντανακλούν τη συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της πρώτης γραμμής αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

Θεσμικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Πέρα από τα επιχειρησιακά μεγέθη, το ΕΣΚυΠ 2026 αποτυπώνει τη βαρύτητα που δίνεται στις θεσμικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις. Το υπουργείο προχωρά στη σταδιακή ενοποίηση διαδικασιών, στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου συντονισμού μεταξύ κεντρικής διοίκησης, Περιφερειών και Δήμων και στη βελτίωση της ροής πληροφόρησης σε συνθήκες κρίσης. Στόχος είναι η μείωση του χρόνου αντίδρασης και η αποσαφήνιση των ρόλων σε όλα τα επίπεδα, ώστε η διαχείριση των κινδύνων να μην εξαρτάται από αποσπασματικές παρεμβάσεις αλλά από έναν ενιαίο, θεσμικά κατοχυρωμένο μηχανισμό.

Στόχος για το 2026: Ανθεκτικότητα και πρόληψη ως κυβερνητική στρατηγική

Για το 2026, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θέτει ως στρατηγικό στόχο τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από την εκ των υστέρων αντιμετώπιση των καταστροφών στην πρόληψη, την ετοιμότητα και τη θεσμική ανθεκτικότητα. Όπως προκύπτει από το ΕΣΚυΠ, οι επενδύσεις σε εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις συγκροτούν ένα συνεκτικό σχέδιο, με σκοπό η Πολιτική Προστασία να λειτουργεί πλέον ως μόνιμος πυλώνας δημόσιας πολιτικής απέναντι στην κλιματική κρίση και όχι ως μηχανισμός έκτακτης ανάγκης.