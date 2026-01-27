Ειδήσεις | Ελλάδα

Το ΣτΕ αναστέλλει τις οικοδομικές εργασίες στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναστέλλει προσωρινά τις οικοδομικές εργασίες σε ξενοδοχείο στην παραλία Μύτακας της Μήλου.

Αναλυτικότερα, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστου Ντουχάνη επέρχεται:

α) αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθ. 21704/05.08.2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου, ν. Μήλου,

β) παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Της προσωρινής διαταγής του κ. Ντουχάνη είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για την αναστολή των οικοδομικών εργασιών για το επίμαχο ξενοδοχείο της Μήλου.

Σχετική αίτηση είχε καταθέσει στο ΣτΕ ο Δήμος Μήλου και τρεις πολίτες,

Η εν λόγω αίτηση αναστολής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣτΕ, κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου κ.λπ. στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

