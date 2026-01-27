FT: Διαπραγματεύσεις Ισραήλ - ΗΠΑ για νέα δεκαετή συμφωνία ασφαλείας

Το Ισραήλ επιδιώκει μέσω της νέας συμφωνίας να θωρακίσει τη στρατηγική του σχέση με τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να κλειστεί νέα διμερής συμφωνία ασφαλείας, δεκαετούς διάρκειας, επιδιώκοντας να επεκταθεί έτσι η υποστήριξη των ΗΠΑ, καθώς το Ισραήλ αναμένει πως δεν θα συνεχιστούν οι δωρεές στρατιωτικού υλικού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρει η βρετανική οικονομική εφημερίδα, το Ισραήλ επιδιώκει μέσω της νέας συμφωνίας να θωρακίσει τη στρατηγική του σχέση με τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Μέση Ανατολή.

Κεντρικός στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αμερικανική στήριξη στον τομέα της ασφάλειας, καθώς το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι στο μέλλον δεν θα συνεχιστούν στον ίδιο βαθμό οι δωρεές στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ανέρχονταν σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τους FT, η ισραηλινή πλευρά εμφανίζεται να προετοιμάζεται για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο θα βασίζεται περισσότερο σε θεσμοθετημένες δεσμεύσεις και λιγότερο σε έκτακτη στρατιωτική βοήθεια, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τη στρατηγική τους παρουσία και τις αμυντικές τους δαπάνες διεθνώς, ενώ παράλληλα εντείνεται η συζήτηση στο εσωτερικό τους για τον ρόλο της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς συμμάχους.

Η πιθανή δεκαετής συμφωνία ασφαλείας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ισχυρών στρατηγικών δεσμών Ισραήλ - ΗΠΑ, οι οποίοι θεωρούνται κομβικοί για την ασφάλεια της περιοχής, ιδιαίτερα εν μέσω της έντασης με το Ιράν και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Γάζα και τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή το ακριβές περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων.