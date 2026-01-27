Παρίσι σε Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους

«Ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO», τόνισε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους», αντέτεινε χθες Δευτέρα το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αντικρούοντας την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του NATO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με την οποία η ΕΕ δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, τις έχει «ανάγκη», κι όποιος συνηγορεί υπέρ του αντιθέτου «ονειρεύεται».

«Ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας μέσω X, παραθέτοντας σύντομο απόσπασμα βίντεο με την τοποθέτηση του Ολλανδού. ο Μ. Ρούτε τόνισε ότι «όποιος πιστεύει πως η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις HΠΑ, απλώς ονειρεύεται».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι η Συμμαχία παραμένει ζωτικής σημασίας για όλα τα μέλη της, τονίζοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται το ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς ο Καναδάς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι χρειάζονται το ΝΑΤΟ». Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ γιατί αποτελεί βασικό πυλώνα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού, καθώς και για τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.

Αναφορικά με την Ουκρανία, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι το πακέτο δανείων ύψους 90 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε από τις χώρες της ΕΕ, «θα κάνει τεράστια διαφορά τόσο στην ασφάλεια, όσο και στην ευημερία της Ουκρανίας». Κάλεσε, ωστόσο, την ΕΕ να επιδείξει «ευελιξία» στον τρόπο αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών και «να μην υπάρξουν υπερβολικοί περιορισμοί» ως προς τις «αγορές από την ΕΕ», αλλά να μπουν στο επίκεντρο οι ανάγκες της Ουκρανίας.

«Η Ευρώπη χτίζει τώρα την αμυντική της βιομηχανία, και αυτό είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεν μπορεί, προς το παρόν, να παράσχει σχεδόν επαρκή ποσότητα από αυτά που χρειάζεται η Ουκρανία για να αμυνθεί σήμερα», τόνισε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ. Σημείωσε, επίσης, ότι η αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας είναι «εξαιρετική», αλλά «χωρίς τη ροή όπλων από τις ΗΠΑ, η Ουκρανία δεν μπορεί να κρατηθεί στη μάχη».

Καθώς οι διαβουλεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία συνεχίζονται, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν έχει διακοπεί, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας PURL. Υπενθύμισε ότι για το 2026 οι στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας από διεθνείς δωρητές εκτιμώνται σε λίγο πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία PURL αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς κάλυψης αυτών των αναγκών.

Ο Μ. Ρούτε έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον «συνασπισμό των προθύμων», υπό Βρετανία - Γαλλία, για παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας προς Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας δυνάμεων στη χώρα μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Όπως είπε ΕΕ, Καναδάς και ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει την ετοιμότητά τους να συμβάλουν στις εγγυήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιχειρήσει ξανά επίθεση έπειτα από μια πιθανή συμφωνία ή μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός.

Τέλος, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η χώρα πλησιάζει «την τέταρτη τραγική επέτειο από την έναρξη του ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας», ενώ βιώνει «τον πιο σκληρό χειμώνα των τελευταίων δέκα και πλέον ετών», με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους -20 βαθμούς Κελσίου. Ο Μ. Ρούτε τόνισε ότι η Ρωσία πλήττει συστηματικά τις πολιτικές υποδομές, αφήνοντας εκατομμύρια Ουκρανούς «κυριολεκτικά στο κρύο», χωρίς θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.