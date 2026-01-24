Αναβολή των Ασιατικών Χειμερινών Αγώνων 2029 – Πλήγμα για τις αθλητικές φιλοδοξίες της Σαουδικής Αραβίας

Η Σαουδική Αραβία και το Ολυμπιακό Συμβούλιο της Ασίας συμφώνησαν στην αναβολή των Ασιατικών Χειμερινών Αγώνων του 2029, καταφέροντας ένα πλήγμα στις παγκόσμιες αθλητικές φιλοδοξίες της χώρας.

Σε κοινή τους ανακοίνωση το Σάββατο, οι διοργανωτές δήλωσαν ότι «συμφώνησαν σε ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο για τη μελλοντική φιλοξενία των Ασιατικών Χειμερινών Αγώνων, επιβεβαιώνοντας την αναβολή της διοργάνωσης του 2029 για μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εν καιρώ».

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει μια σειρά χειμερινών αθλητικών εκδηλώσεων τα επόμενα χρόνια.

Οι κατασκευαστικές προκλήσεις στο χιονοδρομικό κέντρο Trojena, το οποίο είχε επιλεγεί για τη διοργάνωση των Αγώνων, είχαν οδηγήσει τη Ριάντ σε διαβουλεύσεις με άλλες χώρες για πιθανή μεταφορά του τουρνουά, όπως ανέφερε το Bloomberg τον Αύγουστο. Το Trojena αποτελεί μέρος της σχεδιαζόμενης υπερπολιτείας Neom, η οποία αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.