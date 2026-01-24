Γαλλία: «Απαράδεκτες» οι δηλώσεις του Τραμπ για τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θέλει να επαναλάβει την «αναγνώριση» του γαλλικού έθνους στις οικογένειες των Γάλλων στρατιωτών που έπεσαν στο Αφγανιστάν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θέλει να επαναλάβει την «αναγνώριση» του γαλλικού έθνους στις οικογένειες των Γάλλων στρατιωτών που έπεσαν στο Αφγανιστάν, μετά τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε την υπηρεσία των στρατιωτών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

«Αυτές οι απαράδεκτες δηλώσεις (του Τραμπ) δεν επιδέχονται σχολιασμού. Ο πρόεδρος επιθυμεί να συμπαρασταθεί και να εκφράσει και πάλι την ευγνωμοσύνη τους στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών», ανέφερε το περιβάλλον του Μακρόν.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες των χωρών του ΝΑΤΟ «έμειναν μακριά από τις γραμμές του μετώπου» στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «ποτέ δεν τους χρειάστηκαν» στον πόλεμο αυτόν (2001-21).

Η Γαλλία συμμετείχε στον πόλεμο αυτόν από το 2001 μέχρι το 2014 και θρήνησε 89 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες.

Ιταλία: «Πληροφορηθήκαμε με έκπληξη τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου»

«Πληροφορηθήκαμε με έκπληξη τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ φέρονται να "έμειναν πίσω", σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε σήμερα το απόγευμα, προστίθεται ότι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 5, για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του. Μια απόφαση που αποτέλεσε «πράξη εξαιρετικής αλληλεγγύης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η κυβέρνηση της Ρώμης υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι η Ιταλία συμμετείχε στην επιχείρηση αυτή -μαζί με τους συμμάχους- με χιλιάδες άνδρες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του Περιφερειακού Δυτικού Αρχηγείου, μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές περιοχές ολόκληρης της διεθνούς αποστολής. Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση Μελόνι αναφέρει ότι σε διάστημα σχεδόν είκοσι χρόνων, στο Αφγανιστάν έχασαν την ζωή τους 53 Ιταλοί στρατιώτες και πάνω από 700 τραυματίσθηκαν, ενώ συμμετείχαν σε αποστολές ασφαλείας, βρίσκονταν στο πεδίο μάχης και εκπαίδευαν τις αφγανικές δυνάμεις.

Με αναφορά στο ίδιο πάντα θέμα, η ιταλική κυβέρνηση πρόσθεσε:

«Για τους λόγους αυτούς, δεν μπορούμε να δεχθούμε δηλώσεις οι οποίες μειώνουν τη σημασία της συμβολής των χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, ιδίως αν προέρχονται από σύμμαχο χώρα. Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες συνδέονται με ισχυρή φιλία, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες και ιστορική συνεργασία. Συνεργασία η οποία είναι ακόμη πιο αναγκαία, λόγω του ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολυάριθμες προκλήσεις. Αλλά η φιλία χρειάζεται σεβασμό, κύριας σημασίας προϋπόθεση για να μπορέσει να συνεχίσει να τυγχάνει εγγύησης η αλληλεγγύη, στην οποία βασίζεται η Ατλαντική Συμμαχία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ