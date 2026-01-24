Λιβύη: 25ετές deal με TotalEnergies και ConocoPhilips για πετρελαϊκές επενδύσεις άνω των 20 δισ.

Η συμφωνία έχει στόχο να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα έως και κατά 850.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπέιμπα.

Η Λιβύη θα υπογράψει σήμερα 25ετή συμφωνία για την ανάπτυξη της πετρελαϊκής παραγωγής με τη γαλλική TotalEnergies και την ConocoPhilips, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει εξωτερικά χρηματοδοτούμενη επένδυση άνω των 20 δισ. δολαρίων και έχει στόχο να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα έως και κατά 850.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπέιμπα.