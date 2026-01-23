Ειδήσεις | Διεθνή

Νταβός: Με νέα μελανιά στο χέρι ο Ντόναλτ Τραμπ - Η εξήγηση που έδωσε

Σενάρια πυροδότησε η εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, με μία μεγάλη μελανιά στο αριστερό του χέρι.

«Το χτύπησα στο τραπέζι», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ CNN εν πτήσει με το Air Force One. «Έβαλα λίγο -πώς το λένε;- κρέμα πάνω του. Αλλά το χτύπησα», είπε.

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε παρόμοια δήλωση νωρίτερα την Πέμπτη, λέγοντας ότι ο Τραμπ χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι υπογράφοντας κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του Συμβουλίου Ειρήνης στο Νταβός της Ελβετίας, νωρίτερα την ίδια μέρα.

