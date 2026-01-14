Κατάρ: Εκκενώνεται μερικώς η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μ. Ανατολή - Απειλές από Ιράν

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη.

Σύσταση για αποχώρηση από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ μέχρι απόψε το βράδυ δόθηκε σε τμήμα του προσωπικού, δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές στο Reuters, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα δεν σχολίασε την πληροφορία.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη. Η βάση στεγάζει επίσης το στρατηγείο του U.S. Central Command.

Εν όψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ τον περασμένο χρόνο απαντώντας στις αμερικανικές επιδρομές κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Άλλη σημαντική αμερικανική βάση στην περιοχή βρίσκεται στο Μπαχρέιν και είναι το στρατηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ.

Το Ιράν προειδοποιεί τους συμμάχους των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους, αν η Ουάσινγκτον επιτεθεί κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα στο Reuters αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αμερικανική επέμβαση για τη υποστήριξη των ιρανών διαδηλωτών.

Παράλληλα, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στις 2.600, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς εντείνει την καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την χώρα.

Εξαιτίας του μπλακ άουτ που έχει επιβάλει το ιρανικό καθεστώς στο Ιντερνετ και τις τηλεπικοινωνίες, η ροή των πληροφοριών για την κατάσταση στην χώρα είναι περιορισμένη.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα τις ΗΠΑ HRANA έχει επιβεβαιώσει 2.403 θανάτους διαδηλωτών και 147 ανθρώπων που σχετίζονται με το ιρανικό καθεστώς. Η HRANA ανακοίνωσε επίσης ότι 18.137 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι σύμφωνα με ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει την στρατιωτική επέμβαση, αλλά δεν έχει γίνει σαφής ο χρόνος και το είδος της.

Ιρανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή «να αποτρέψουν την Ουάσινγκτον από επίθεση εναντίον μας».

«Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει στις χώρες της περιοχής, από την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι την Τουρκία, ότι βάσεις των ΗΠΑ στις χώρες αυτές θα γίνουν στόχος επίθεσης», αν οι ΗΠΑ επιτεθούν κατά του Ιράν, δήλωσε ο ιρανός αξιωματούχος και πρόσθεσε ότι οι απευθείας επαφές ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και τον αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ έχουν διακοπεί.

Δεύτερη ισραηλινή κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι το συμβούλιο ασφαλείας του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε χθες το βράδυ για τις πιθανότητες ανατροπής του καθεστώτος ή αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ και ότι ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μίλησε με τους ομολόγους του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Τουρκίας.