Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Βενεζουέλα άρχισε να αποφυλακίζει Αμερικανούς

Η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας άρχισε να αφήνει ελεύθερους φυλακισμένους με την αμερικανική υπηκοότητα, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χθες Τρίτη, εξαίροντας την εξέλιξη, που χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δέκα ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση από την Ουάσιγκτον του πλέον ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα. Είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών», είπε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ