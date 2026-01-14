Ειδήσεις | Διεθνή

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Βενεζουέλα άρχισε να αποφυλακίζει Αμερικανούς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Βενεζουέλα άρχισε να αποφυλακίζει Αμερικανούς
Η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας άρχισε να αφήνει ελεύθερους φυλακισμένους με την αμερικανική υπηκοότητα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας άρχισε να αφήνει ελεύθερους φυλακισμένους με την αμερικανική υπηκοότητα, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χθες Τρίτη, εξαίροντας την εξέλιξη, που χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δέκα ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση από την Ουάσιγκτον του πλέον ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα. Είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών», είπε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα είπαν με επιχειρήματα αλλά και βλάχικα οι αγρότες στον Κυριάκο - Με αέρα στις δημοσκοπήσεις, αλλά εκτός Συλλόγου η Καρυστιανού

Το HBO Max ήρθε στην Ελλάδα - Το κόστος συνδρομής

Τσάμπι Αλόνσο: Το μεροκάματο - μαμούθ για τις 232 μέρες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

tags:
Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Βενεζουέλα
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider