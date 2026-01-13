Reuters: Η Βενεζουέλα ξεκινά το άνοιγμα των πηγαδιών άντλησης πετρελαίου

Oι εξαγωγές πετρελαίου του Καράκας που είναι μέλος του OPEC είχαν παραμείνει σχεδόν σε στασιμότητα από τον Δεκέμβριο

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας άρχισε να ανοίγει ξανά ορισμένα από τα πηγάδια άντλησης πετρελαίου που είχε κλείσει η ίδια και οι εταίροι της στην κοινοπραξία εν μέσω αυστηρού εμπάργκο των ΗΠΑ, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου ξαναρχίζουν με δύο αποστολές φορτίων να αναχωρούν χθες Δευτέρα, ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές κοντά στις δραστηριότητες.

Οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας που είναι μέλος του OPEC είχαν παραμείνει σχεδόν σε στασιμότητα από τον Δεκέμβριο, με μόνο την αμερικανική Chevron να εξάγει αργό πετρέλαιο από τις κοινοπραξίες της βάσει άδειας των ΗΠΑ, αφήνοντας εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε χερσαίες δεξαμενές και πλοία.