Ειδήσεις | Διεθνή

Reuters: Η Βενεζουέλα ξεκινά το άνοιγμα των πηγαδιών άντλησης πετρελαίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Reuters: Η Βενεζουέλα ξεκινά το άνοιγμα των πηγαδιών άντλησης πετρελαίου
Oι εξαγωγές πετρελαίου του Καράκας που είναι μέλος του OPEC είχαν παραμείνει σχεδόν σε στασιμότητα από τον Δεκέμβριο

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας άρχισε να ανοίγει ξανά ορισμένα από τα πηγάδια άντλησης πετρελαίου που είχε κλείσει η ίδια και οι εταίροι της στην κοινοπραξία εν μέσω αυστηρού εμπάργκο των ΗΠΑ, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου ξαναρχίζουν με δύο αποστολές φορτίων να αναχωρούν χθες Δευτέρα, ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές κοντά στις δραστηριότητες.

Οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας που είναι μέλος του OPEC είχαν παραμείνει σχεδόν σε στασιμότητα από τον Δεκέμβριο, με μόνο την αμερικανική Chevron να εξάγει αργό πετρέλαιο από τις κοινοπραξίες της βάσει άδειας των ΗΠΑ, αφήνοντας εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε χερσαίες δεξαμενές και πλοία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αμυντικές δαπάνες με ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να ανεβάσουν την ελληνική οικονομία - Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

Με προσφορές ξεκινά η χρονιά για τις αεροπορικές

Αυξάνονται κατά 2,4% από φέτος τα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας - Στα 883,92 ευρώ τα έξοδα κηδείας

tags:
Βενεζουέλα
Πετρέλαιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider