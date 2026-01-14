Νέα σύσκεψη σήμερα κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους των αγροτών - Κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα η πρόταση της Νίκαιας

Νέα σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη στις 11:30 στα γραφεία της Αντιπροεδρίας της κυβέρνησης

Τελευταία ενημέρωση: 11:54

Την πόρτα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης πέρασαν πριν από λίγο οι εκπρόσωποι δεκατεσσάρων μπλόκων αγροτών και κτηνοτρόφων που έδωσαν το «παρών» στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στον διάλογο συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Ελλάς και Γιάννης Ανδριανός, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Στη συνάντηση θα τεθούν τα ζητήματα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, ενώ θα δοθούν και περαιτέρω διευκρινίσεις για όσα συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφεραν κατά την άφιξη τους οι εκπρόσωποι, περί τα 80 χιλιάδες είναι τα προβληματικά ΑΦΜ με το ΑΤΑΚ στην Μακεδονία και σε αυτό θα δοθεί σήμερα έμφαση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχει μεγάλο ζητούμενο, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα (Σέρρες, Δράμα και άλλους νομούς), το οποίο αφορά κληρονομικά χιλιάδων αγροτοτεμαχίων καθώς το σύστημα «πετάει» έξω τους αγρότες όταν γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν τις επιδοτήσεις τους. Το πρόβλημα έχει να κάνει με αγροτεμάχια τα οποία νοικιάζουν οι αγρότες από τρίτους, των οποίων οι μεταβιβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Μετά και τη σημερινή συνάντηση στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα, προκειμένου να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο για το τι συζητήθηκε και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Λογικά από την Πέμπτη, θα υπάρξουν εξελίξεις σε ότι αφορά αυτό το κομμάτι των μπλόκων.

Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε τρία μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε χρήσιμη την χθεσινή συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από όλη την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση των αιτημάτων τους με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση βοηθά και στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις σε τρία μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν:

Την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης.

Την ένταξη ορισμένων κατηγοριών παραγωγών στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Ενισχύσεις de minimis για παραγωγούς μηδικής που επλήγησαν από την κρίση ευλογιάς στην κτηνοτροφία.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι έχει εξαντληθεί πλέον κάθε περιθώριο και αφήνουν να εννοηθεί ότι εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στα μπλόκα, θα ενεργοποιηθούν οι εναλλακτικές που έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι για πιο δυναμική αντιμετώπιση της κατάστασης, με έμφαση στο γεγονός ότι διαπράττονται παρανομίες από όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, επισήμανε ότι «αν νομίζει κανείς ότι το κράτος είναι αδύναμο, κάνει λάθος. Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θέλω τη βία, γιατί αυτό επιδιώκουν».

Σκληραίνουν τη στάση τους

Εν τω μεταξύ, στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, με κύριο «μενού» την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι να τους δεχτεί ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες είχαν αρχικά ζητήσει να βρεθούν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 25 μέλη τους, με εκείνον να τους αντιπροτείνει 20. Επίσης είχαν προτείνει συνάντηση με δέκα ακόμα μέλη, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, την οποία δεν έκανε δεκτή ο πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, υπήρξε μπλακ άουτ σε όλα τα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας (Ορμένιο, Κήποι, Προμαχώνας, Εύζωνοι, Νίκη) τα οποία παρέμειναν κλειστά. Παράλληλα, το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα παραμένει κλειστό και θα παραμείνει κλειστό έως ότου υπάρξει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επίσης από το μεσημέρι της Τρίτης έχει κλείσει η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (ο δρόμος που οδηγεί στη Χαλκιδική) στο ύψος της Νέας Τρίγλιας ενώ στην Εγνατία Οδό στον κόμβο της Σιάτιστας, έχουν κλείσει και οι παράδρομοι.

Η πρόταση από τη Νίκαια είναι να κατέβουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα και να επιχειρήσουν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό.