Νιγηρία: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν στρατιωτικό υλικό για να βοηθήσουν στον αγώνα κατά των τζιχαντιστών

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι παρέδωσαν στρατιωτικό υλικό στη Νιγηρία για να την βοηθήσουν στον αγώνα της κατά των τζιχαντιστών, δύο εβδομάδες αφού έβαλαν στο στόχαστρο με αεροπορικά πλήγματα ορισμένες οργανώσεις, στο νιγηριανό έδαφος.

Τα αμερικανικά πλήγματα εξαπολύθηκαν μετά τις απειλές που εκτόξευσε τον Οκτώβριο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τις ένοπλες νιγηριανές οργανώσεις ότι διώκουν τους χριστιανούς οι οποίοι είναι θύματα «γενοκτονίας» και ότι οι νιγηριανές αρχές το επιτρέπουν. Όλοι οι ισχυρισμοί διαψεύστηκαν από την Αμπούτζα και από ανεξάρτητους αναλυτές.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παρέδωσαν βασικές στρατιωτικές προμήθειες στους Νιγηριανούς εταίρους μας στην Αμπούτζα» ανέφερε η Διοίκηση Αφρικής (Africom) στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ. Με αυτές τις παραδόσεις «στηρίζονται οι εν εξελίξει επιχειρήσεις στη Νιγηρία και υπογραμμίζεται η εταιρική σχέση μας στο θέμα της ασφάλειας», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τι είδους ήταν το υλικό αυτό.

Τα Χριστούγεννα οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι έπληξαν με 16 τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στο δάσος του Μπαουνί, στην Πολιτεία Σοκότο της βορειοδυτικής Νιγηρίας. Η τοποθεσία των στόχων εξέπληξε τους αναλυτές, δεδομένου ότι οι τζιχαντιστές επικεντρώνουν τη δράση τους κυρίως στη βορειοανατολική Νιγηρία. Η κυβέρνηση της χώρας ωστόσο ανέφερε ότι στόχος ήταν μια ομάδα προερχόμενη από το Σάχελ.

Η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής μάχεται από το 2009 τους τζιχαντιστές, που είχαν επικεντρωθεί κυρίως στις βορειοανατολικές περιοχές, ενώ στις βορειοδυτικές, αγροτικές περιοχές, δρουν εγκληματικές οργανώσεις που οι ντόπιοι αποκαλούν «ληστές».

Στις αρχές του μήνα η κυβέρνηση της Νιγηρίας διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας «ενισχύθηκε» αλλά δεν διευκρίνισε εάν θα γίνουν και νέα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους εντός της χώρας. Αν και η Αμπούτζα παραμένει ανοιχτή σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η πολεμική αεροπορία της Νιγηρίας στηρίζεται πλέον στις αναγνωριστικές πτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών για να εξαπολύει δικά της πλήγματα.

Προκειμένου να πείσει την Ουάσινγκτον για την καλή πίστη της σε ό,τι αφορά την προστασία των χριστιανών στη Νιγηρία, η Αμπούτζα προσέλαβε τον Δεκέμβριο, μέσω του συμβούλου εθνικής ασφάλειας Νούχου Ριμπάντου, την αμερικανική εταιρεία λόμπινγκ DCI Group, έναντι του ποσού των 750.000 μηνιαίως, δηλαδή 9 εκατ. δολαρίων τον χρόνο. Στην πλατφόρμα όπου οι λομπίστες υποχρεώνονται να καταγράφουν τις σχέσεις τους με ξένες κυβερνήσεις, το συμβόλαιο της DCI αναφέρει ότι βοηθά τη Νιγηρία να παρουσιάζει «τις ενέργειές της για την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων και να διαφυλάττει τη στήριξη των ΗΠΑ στον αγώνα της κατά των τζιχαντιστικών οργανώσεων της Δυτικής Αφρικής και άλλων ταραχοποιών στοιχείων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ