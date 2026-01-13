Kλείνουν προσωρινά τα αεροδρόμια Κέρκυρας και Σαντορίνης λόγω εργασιών

Κλειστά είναι από χθες Δευτέρα τα αεροδρόμια της Κέρκυρας και της Σαντορίνης λόγω εργασιών αναμόρφωσης και ανακατασκευής των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης.

Κλειστά είναι από χθες Δευτέρα τα αεροδρόμια της Κέρκυρας και της Σαντορίνης λόγω εργασιών αναμόρφωσης και ανακατασκευής των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, τις οποίες η εταιρία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας είχε προγραμματίσει από το περασμένο καλοκαίρι.

Η λειτουργία του αεροδρομίου της Κέρκυρας διακόπτεται έως τις 26 Ιανουαρίου και του αεροδρομίου της Σαντορίνης έως τις 19 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα, όπως αεροδιακομιδές ή πυρόσβεσης, πραγματοποιούνται κανονικά με ελικόπτερα, ενώ όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες των αεροδρομίων εξακολουθούν να παρέχονται ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της εκάστοτε περιοχής.