Γαλλία: Πέθανε η θρυλική ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός, φεμινιστικό σύμβολο των χρόνων του 1960 και ένθερμη προστάτιδα των ζώων πέθανε σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό.

«Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό ανακοινώνει με απέραντη θλίψη τον θάνατο της ιδρύτριας και προέδρου του, της Μπριζίτ Μπαρντό, μιας διεθνώς αναγνωρισμένης ηθοποιού και τραγουδίστριας, που επέλεξε να εγκαταλείψει μια περίβλεπτη σταδιοδρομία για να αφιερώσει τη ζωή και την ενέργειά της στην υπεράσπιση των ζώων και στο Ίδρυμά της», αναφέρει ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να αναφέρει την ημέρα ή τον τόπο θανάτου.

Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε εγκαταλείψει τον κινηματογράφο πριν από 50 και πλέον χρόνια, αφήνοντας πίσω της μια πενηνταριά ταινίες και δύο σκηνές που εισήλθαν στο Πάνθεον της Έβδομης Τέχνης, ένα παθιασμένο μάμπο σε εστιατόριο του Σαν Τροπέ στην ταινία "Και ο Θεός έπλασε τη Γυναίκα" (Et Dieu... créa la femme") και έναν μονόλογο, γυμνή, στην ταινία "Η Περιφρόνηση" ("Mépris").

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ