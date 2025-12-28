CNBC: Η ΕΕ σε σταυροδρόμι - Θα ανταγωνιστεί στην κούρσα της ΑΙ ή θα μείνει στους κλιματικούς της στόχους;

Σύμφωνα με κάποιες απόψεις, η Ευρώπη θεωρείται «αντι-επιχειρηματική» λόγω των πολύπλοκων κανονισμών. Ο κίνδυνος να χάσει μεγάλο μέρος αυτού του τεχνολογικού κύματος.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι: Είτε θα ανταγωνιστεί ουσιαστικά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, είτε θα παραμείνει προσηλωμένη στους παγκοσμίως πρωτοπόρους κλιματικούς της στόχους.

«Είναι σαν μια στιγμή όπου ο δρόμος χωρίζεται στα δύο για την Ευρώπη», δήλωσε στο CNBC ο Dan Ives της Wedbush Securities. Το μπλοκ είτε μπορεί να «συμμετάσχει στο μέλλον», είτε να διακινδυνεύσει να «χάσει ένα μεγάλο μέρος αυτού του τεχνολογικού κύματος».

Το δίλημμα περιπλέκεται περαιτέρω από τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πράσινη ενέργεια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ενέργεια αποτελεί το μεγαλύτερο «στενωπό» για την ανάπτυξη έργων κέντρων δεδομένων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ οι ΗΠΑ επαναλειτουργούν μονάδες ορυκτών καυσίμων για να τροφοδοτήσουν την επέκτασή τους, η Ευρώπη απαιτεί από τους developers να γνωστοποιούν μέτρα ενεργειακής και υδατικής αποδοτικότητας, προσθέτοντας γραφειοκρατία που μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη έργων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά επαινείται για το σύνολο των περιβαλλοντικών πολιτικών που θέτουν την ατζέντα και για τα βήματα προόδου που έχει κάνει με νέους μηχανισμούς, όπως ο επικείμενος φόρος στα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτά παρεμποδίζουν την επιχειρηματικότητα. Η ήπειρος θεωρείται «αντι-επιχειρηματική», είπε ο Ives, γεγονός που ωθεί ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας και startups να μετακινούνται στις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή ή την Ασία, αναζητώντας πιο ευνοϊκές πολιτικές.

Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, η ανάγκη για ενεργοβόρες υποδομές αυξάνεται, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια εκτοξεύεται - και αυτή η τριβή γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αγνοηθεί. Η πρόσθετη δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προοριζόταν να αντικαταστήσει πιο ρυπογόνες πηγές, αλλά πλέον υπάρχουν ανησυχίες ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά.

«Το βλέπετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι ήδη κάνουμε πίσω σε ορισμένες από τις δεσμεύσεις μας», δήλωσε στο CNBC ο Paul Jackson, Περιφερειακός Global Market Strategist της Invesco - και η Ευρώπη πιθανότατα θα ακολουθήσει.

«Πρόκειται για μια αρκετά συνηθισμένη διαδικασία: όταν οι καιροί είναι καλοί, είναι εύκολο να πείσεις άτομα, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και να επωμιστούν μέρος του κόστους που αυτό συνεπάγεται», δήλωσε ο Jackson. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το να υποβαθμιστεί η κλιματική ατζέντα στη λίστα προτεραιοτήτων είναι ένα από τα πιο εύκολα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι νομοθέτες όταν έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολότερες συνθήκες και ανταγωνιστικά συμφέροντα.

Το ενεργειακό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου είναι απαλλαγμένο από τον άνθρακα, ο οποίος είναι σημαντικά πιο ρυπογόνος από το φυσικό αέριο - το ευρωπαϊκό, όμως, δεν είναι.

«Ανησυχώ ότι, σε κάποιο στάδιο, τα κλεισίματα των λιγνιτικών/ανθρακικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής μπορεί τελικά να αναβληθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNBC ο Jags Walia, επικεφαλής των παγκόσμιων εισηγμένων υποδομών στη Van Lanschot Kempen.

Η απόσυρση των ορυκτών καυσίμων καθώς εντάσσονται οι ανανεώσιμες πηγές λειτουργεί όταν η ζήτηση ενέργειας παραμένει στάσιμη, όμως αυτό πλέον δεν ισχύει, είπε. Τα κέντρα δεδομένων απαιτούν επίσης συνεχή παροχή ενέργειας, επομένως η διαλείπουσα φύση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας θα μπορούσε να αποδειχθεί προβληματική.

«Από πλευράς ηλεκτρισμού, μπορεί να μην έχουμε την πολυτέλεια να κλείσουμε τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα, κάτι που θα αποτελέσει πραγματικό πονοκέφαλο τόσο για την ενεργειακή μετάβαση όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια», δήλωσε ο Walia.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Ευρώπη έχει υπαναχωρήσει σε μια σειρά περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.

Στις 16 Δεκεμβρίου, η ΕΕ χαλάρωσε ουσιαστικά την απαγόρευση νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035. Στις 9 Δεκεμβρίου ενέκρινε επίσης ετήσια αναβολή στην εφαρμογή ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών για τα κτίρια, τις οδικές μεταφορές και τις μικρές βιομηχανίες — αν και ταυτόχρονα δεσμεύτηκε για μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040.

Νωρίτερα φέτος, οι οδηγίες για τη Δέουσα Επιμέλεια Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSDDD) και για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας (CSRD) περιορίστηκαν επίσης και μετατέθηκαν χρονικά.

Πάντως αρκετοί στην Ευρώπη κάνουν λόγο για μια «πραγματιστική» προσέγγιση, μπροστά στη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί.