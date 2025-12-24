Club Hotel Casino Loutraki: Δωρεά 100 ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχολεία του Δήμου Λουτρακίου

Με έμπρακτες πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, η Club Hotel Casino Loutraki υλοποιεί μια δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέροντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε σχολεία του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Συνολικά, η επιχείρηση θα διαθέσει 100 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακό εξοπλισμό σε όλα τα Λύκεια & Γυμνάσια του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Η πρωτοβουλία αφορά σχολεία που εξυπηρετούν περισσότερους από 3.200 μαθητές.

Η δράση ξεκίνησε με τη διάθεση εξοπλισμού στο Γυμνάσιο Λουτρακίου, το Γενικό Λύκειο Λουτρακίου, το 1ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου και θα συνεχιστεί σταδιακά στα υπόλοιπα σχολεία.

Στην παράδοση του εξοπλισμού την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 παρευρέθηκαν οι διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιος Γκιώνης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας κα Θεώνη Μαυροματίδου – Παπαηλία και ο Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της Club Hotel Casino Loutraki κ. Θανάσης Τσατσούλης.

Ο εξοπλισμός που προσφέρεται περιλαμβάνει ανακατασκευασμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες 24 ιντσών, πληκτρολόγια και ποντίκια, με σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά και εγκατεστημένα λειτουργικά συστήματα, κατάλληλα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας της Club Hotel Casino Loutraki, κ. Θανάσης Τσατσούλης ανέφερε σχετικά με τη δωρεά: «Η παιδεία δεν είναι κόστος, αλλά αποτελεί θεμέλιο για το αύριο. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, ενισχύουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, ανταποκρινόμενοι σε υπαρκτές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Η ευθύνη και η συνέπεια καθοδηγούν κάθε μας κίνηση».

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η Διοίκηση και το προσωπικό της Club Hotel Casino Loutraki εύχεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και στην τοπική κοινωνία καλές γιορτές, με υγεία, πρόοδο και δημιουργία.

