Σε εφαρμογή ο αποκλεισμός Τραμπ: Δεύτερη κατάσχεση δεξαμενόπλοιου στα ανοικτά της Βενεζουέλας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε επιχείρηση παρεμπόδισης και κατάσχεσης δεύτερου δεξαμενόπλοιου σε διεθνή ύδατα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλα, δήλωσαν στο Reuters τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, στην επιχείρηση έχει τον κεντρικό ρόλο το Λιμενικό Σώμα των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το ακριβές σημείο όπου εξελίσσεται η επιχείρηση.

Το Πεντάγωνο και το Λιμενικό Σώμα παρέπεμψαν για ερωτήματα στον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατάσχεση δεξαμενόπλοιου τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να κλιμακώσει την πίεση προς το Καράκας. Την Τρίτη, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει «πλήρη και καθολικό αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και υπόκεινται σε κυρώσεις, εισερχόμενων ή εξερχόμενων από τη Βενεζουέλα.

«Διατάσσω πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από τη Βενεζουέλα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μετά την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου την περασμένη εβδομάδα, αρκετά φορτωμένα πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου παραμένουν εντός των χωρικών υδάτων της Βενεζουέλας, αποφεύγοντας να αποπλεύσουν υπό τον φόβο νέων κατασχέσεων, δημιουργώντας στην πράξη ένα άτυπο εμπάργκο.