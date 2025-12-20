Αρχεία Έπστιν: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε λογοκριμένα έγγραφα και εικόνες

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών αποσκοπεί να ρίξει φως στις σχέσεις του Νεοϋρκέζου χρηματιστή με προσωπικότητες με επιρροή.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε χθες, Παρασκευή, στη δημοσιότητα κομμάτι των εγγράφων –κατά μεγάλο μέρος λογοκριμένα—που προέρχονται από την έρευνα για τον δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος ήταν γνωστός για τις σχέσεις του με ισχυρές προσωπικότητες.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών αποσκοπεί να ρίξει φως στις σχέσεις του Νεοϋρκέζου χρηματιστή με επιρροή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, με προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, του θεάματος ή της πολιτικής.

Νόμος που υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο υποχρέωσε την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει το σύνολο των μη διαβαθμισμένων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της για την υπόθεση αυτή ως χθες, Παρασκευή. Ωστόσο η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει εν τέλει αρκετές εβδομάδες, δήλωσε ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλανς.

Εξάλλου μεγάλα αποσπάσματα είναι καλυμμένα με μαύρο, μεταξύ των οποίων κατάλογος 254 «μασέζ» τα ονόματα των οποίων αποκρύβονται «για την προστασία του θύματος» ή οι 119 σελίδες δικαστικού εγγράφου που προέρχεται από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, που έχουν καλυφθεί χωρίς διευκρίνιση.

Οι βουλευτές των Δημοκρατικών Ρό Χάνα και των Ρεπουμπλικανών Τόμας Μέισι, εισηγητές του νομοσχεδίου που υποχρέωσε την κυβέρνηση Τραμπ να δημοσιοποιήσει το σύνολο των εγγράφων αυτών, εξέφρασαν τη λύπη τους που το υπουργείο Δικαιοσύνης «δεν σεβάστηκε» αυτό που του ζητήθηκε.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ο Ρο Χάνα επισημαίνει επίσης την απουσία της δικογραφίας που είχε σχηματιστεί μετά τη σύλληψη του Έπστιν το 2019, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αναφέρονται «κι άλλοι πλούσιοι και ισχυροί άνδρες».

«Δεν είναι τίποτε άλλο από μια επιχείρηση συγκάλυψης για να προστατευθεί ο Ντόναλντ Τραμπ από το όχι και πολύ κολακευτικό παρελθόν του», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κάνει τα πάντα για να κρύψει την αλήθεια».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους χθες το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Τζακούζι

Ανάμεσα στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, φωτογραφίες δείχνουν τον Τζέφρι Έπστιν συντροφιά με διασημότητες, όπως οι τραγουδιστές Μάικλ Τζάκσον και ο Μικ Τζάγκερ.

Επίσης βρίσκονται δεκάδες εικόνες λογοκριμένες με ανθρώπους που είναι γυμνοί ή ημίγυμνοι και φωτογραφίες του χρηματιστή κι άλλων ανθρώπων που έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, με πυροβόλα όπλα.

Η εγγύτητα του επιχειρηματία με διασημότητες ήταν ωστόσο ήδη γνωστή, ιδίως με τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος φαίνεται σε αρκετές φωτογραφίες.

Τον βλέπουμε κυρίως σε κάτι που φαίνεται ότι είναι τζακούζι, τμήμα της εικόνας καλύπτεται από ένα μαύρο τετράγωνο.

«Ο Μπιλ Κλίντον χαλαρώνει, χωρίς καμία ανησυχία. Δεν υποψιαζόταν τίποτα», αντέδρασε στο X ο Στίβεν Τσανγκ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

«Φάρσα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024 για πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση αυτή. Ωστόσο για μήνες μετά την εκλογή του δεν είχε τηρήσει την υπόσχεσή του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «φάρσα» που εργαλειοποιήθηκε από τους αντιπολιτευόμενους Δημοκρατικούς, προς μεγάλη απογοήτευση της βάσης των υποστηρικτών του «MAGA», που έχει παθιαστεί με το σκάνδαλο αυτό.

Ο πρόεδρος επικύρωσε τελικά τον νόμο που υποχρέωνε την κυβέρνησή του να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα αυτά.

Ο Τζέφρι Έπστιν, φυσιογνωμία της νεοϋρκέζικης υψηλής κοινωνίας κατηγορείται για τη σεξουαλική εκμετάλλευση πάνω από χιλίων νεαρών γυναικών, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και ανήλικες.

Στην υπόθεση αυτή είχαν εμπλακεί τα ονόματα πολλών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Άντριου --ο αδελφός του βασιλιά της Βρετανίας Καρόλου-- ο οποίος κατηγορήθηκε από ένα από τα θύματα, αλλά δηλώνει αθώος.

Ο θάνατος του χρηματιστή στη φυλακή πριν από τη δίκη του, που καταχωρίσθηκε ως αυτοκτονία από τις αρχές, τροφοδότησε πολλές θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να δολοφονήθηκε για να εμποδιστεί να εμπλέξει ονόματα από τις ελίτ, τα οποία επωφελήθηκαν από τα εγκλήματά του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για ένα διάστημα είχε βρεθεί κοντά στον χρηματιστή καθώς κινούνταν στους ίδιους κύκλους, αρνείται ότι γνώριζε ο,τιδήποτε για την εγκληματική του συμπεριφορά και βεβαιώνει ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Έπστιν πολύ καιρό προτού να απασχολήσει τη δικαιοσύνη.

Η πρώην σύντροφος του Έπστιν, η 63χρονη Γκιλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης είκοσι ετών, είναι το μόνο πρόσωπο που καταδικάστηκε στην υπόθεση αυτή.

Ο Τοντ Μπλανς δήλωσε χθες ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται νέες απαγγελίες κατηγοριών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ