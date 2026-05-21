Blue Star Ferries: Το Αιγαίο σε καλεί… κι εσύ απλώς επιβιβάζεσαι

Όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι την επόμενη απόδραση, όλα μοιάζουν διαφορετικά. Οι εικόνες των νησιών επιστρέφουν στο μυαλό, τα long weekends αποκτούν άλλη σημασία και η καθημερινότητα γίνεται πιο ανάλαφρη μόνο και μόνο στην ιδέα του ταξιδιού. Είτε πρόκειται για ένα σύντομο break της άνοιξης, είτε για τις μεγάλες διακοπές του καλοκαιριού, το ταξίδι ξεκινά πάντα από τη στιγμή που επιλέγεις τον τρόπο που θα φτάσεις στον προορισμό σου. Και γι’ αυτό, η Blue Star Ferries παραμένει σταθερά η αγαπημένη επιλογή για ταξίδια σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Νησιά Βορείου Αιγαίου.

Με σύγχρονα πλοία και καθημερινά δρομολόγια, η Blue Star Ferries κάνει τη διαδρομή κομμάτι της συνολικής εμπειρίας των διακοπών. Μέσα από το επίσημο site bluestarferries.com μπορείς εύκολα να οργανώσεις το ταξίδι σου, να δημιουργήσεις το προσωπικό σου προφίλ, να ανακαλύψεις πληροφορίες για τους αγαπημένους σου προορισμούς και να κλείσεις τα εισιτήριά σου online μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα ωραία ξεκινούν από το πλοίο

Και επειδή το ταξίδι δεν είναι μόνο ο προορισμός, στα πλοία της Blue Star Ferries η εμπειρία ξεδιπλώνεται και εν πλω. Στα μπαρ θα βρεις επιλογές για καφέ, σνακ, γλυκά, χυμούς και ποτά, ενώ στα À la Carte εστιατόρια ξεχωρίζουν οι γαστρονομικές προτάσεις εμπνευσμένες από ελληνικές γεύσεις και προϊόντα των νησιών, συνοδευόμενες από επιλεγμένες ετικέτες κρασιών από Έλληνες και ξένους παραγωγούς. Για όσους προτιμούν πιο γρήγορες επιλογές, τα Self Service εστιατόρια διαθέτουν μεγάλη ποικιλία πιάτων για κάθε γούστο. Ξεχωριστή εμπειρία προσφέρουν και τα Bonheur bars στα Blue Star Naxos και Blue Star Paros, με premium επιλογές καφέ και snack, αλλά και wine-inspired προτάσεις που δίνουν διαφορετικό χαρακτήρα στο ταξίδι. Παράλληλα, στα καταστήματα των πλοίων μπορείς να βρεις είδη ταξιδιού, αξεσουάρ, καλλυντικά, ρούχα και συλλεκτικά προϊόντα Blue Star Ferries, ενώ η ύπαρξη ATM προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Αν χρειάζεσαι σύνδεση στο internet όσο ταξιδεύεις, η Blue Star Ferries σου δίνει τη δυνατότητα να προαγοράσεις το WiFi πακέτο που σου ταιριάζει έως και 24 ώρες πριν το ταξίδι σου, εξασφαλίζοντας έκπτωση 10%. Μάθε περισσότερα εδώ: WiFi on Board.

Εκπτώσεις μέχρι και 50%

Το φετινό καλοκαίρι γίνεται ακόμη πιο δελεαστικό χάρη στις προσφορές της Blue Star Ferries, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 50% για επιλεγμένες κατηγορίες επιβατών και δρομολόγια. Φοιτητές, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και παιδιά ταξιδεύουν με 50% έκπτωση, ενώ προνομιακές τιμές υπάρχουν και μέσω του προγράμματος CU & TU της Vodafone για γραμμές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Παράλληλα, προσφέρονται εκπτώσεις σε καμπίνες, επιστροφές οχημάτων και ειδικά προνόμια για τα μέλη του προγράμματος Seasmiles.

Ενδεικτικά:

• 50% σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά

• 50% μέσω CU & TU της Vodafone για γραμμές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

• 25% έκπτωση σε 4κλινη καμπίνα

• Έως 30% έκπτωση στα μέλη Seasmiles

• 20% έκπτωση επιστροφής για Ι.Χ. στη γραμμή Δωδεκανήσου

Δες όλες τις προσφορές εδώ: Offers & Discounts

Μάλιστα, μέσα από το νέο mobile app seamore, ο προγραμματισμός κάθε ταξιδιού γίνεται ακόμη πιο εύκολος. Το νέο app των Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεσαι σε ένα σημείο: κρατήσεις, web check-in, αποθήκευση στοιχείων συνταξιδιωτών, οχημάτων και κατοικιδίων, πληροφορίες για προορισμούς και διαθέσιμες προσφορές. Τα μέλη του Seasmiles μπορούν παράλληλα να παρακολουθούν άμεσα τον λογαριασμό και τα προνόμιά τους.

Κατέβασέ το στο App Store ή στο Google Play.

Επιπλέον, με ένα μόνο login αποκτάς πρόσβαση σε όλο το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines, seamore app και Seasmiles, κάνοντας κάθε επόμενο ταξίδι ακόμη πιο απλό.

Για όσους ταξιδεύουν συχνά, το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles προσφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη:

• Δωρεάν ή εκπτωτικά εισιτήρια μέσω εξαργύρωσης πόντων

• Έως 30% έκπτωση σε εισιτήρια

• Έως 35% όφελος σε περισσότερους από 350 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα

Μάθε περισσότερα εδώ: seasmiles.com

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το διαδραστικό portal @sea προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε ενημέρωση και ψυχαγωγία, με podcasts, μουσική, παιχνίδια για παιδιά, χρήσιμες πληροφορίες και δυνατότητα αναζήτησης δραστηριοτήτων στον προορισμό σου.

Και επειδή το ταξίδι αφορά και το αύριο, στα πλοία της Blue Star Ferries υπάρχουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης, ενισχύοντας την προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο αύριο.

Μετά από όλα αυτά, ακόμη να κλείσεις το εισιτήριό σου;