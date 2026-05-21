Κίνα: Το Πεκίνο είναι «αντίθετο στην κατάχρηση δικαστικών μέσων»

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι αντίθετη «στην κατάχρηση των δικαστικών μέσων» αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι άσκησαν διώξεις στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο με την κατηγορία του φόνου Αμερικανών το 1996.

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι αντίθετη «στην κατάχρηση των δικαστικών μέσων» αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι άσκησαν διώξεις στον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο με την κατηγορία του φόνου Αμερικανών το 1996.

Η εξέλιξη αυτή που αφορά τον πρώην ηγέτη της Κούβας, ο οποίος είναι πλέον 94 ετών, θεωρείται μέσο για την άσκηση επιπλέον πίεσης από την Ουάσινγκτον στις κουβανικές αρχές.

«Η Κίνα ήταν πάντα σθεναρά αντίθετη στις παράνομες, μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και (…) είναι αντίθετη στην κατάχρηση των δικαστικών μέσων. Είναι αντίθετη στις πιέσεις που ασκούνται από εξωτερικές δυνάμεις στην Κούβα υπό οποιοδήποτε πρόσχημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις κυρώσεις και το δικαστικό σύστημα ως εργαλεία καταπίεσης της Κούβας και να αποφεύγουν να απειλούν με τη χρήση βίας», πρόσθεσε ο Γκούο.

Ο Ραούλ Κάστρο, αδελφός του εκλιπόντος Κουβανού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, κατηγορείται μαζί με άλλα πρόσωπα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για συνωμοσία με στόχο τον φόνο Αμερικανών το 1996, όταν δύο πολιτικά αεροσκάφη στα οποία επέβαιναν Κουβανοί εξόριστοι καταρρίφθηκαν από μαχητικό της κουβανικής πολεμικής αεροπορίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι. Την εποχή εκείνη ο Ραούλ Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας.

«Η Κίνα στηρίζει ένθερμα την Κούβα στη διαφύλαξη της εθνικής της κυριαρχίας και αξιοπρέπειας και είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση», υπογράμμισε ο Γκούο.

Παράλληλα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επεσήμανε ότι είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε επίσημη συναλλαγή μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες ότι είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Ταϊβανό ομόλογό του Λάι Τσινγκ-τε.

Εξάλλου ο Γκούο ανακοίνωσε την επίσκεψη στο Πεκίνο του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, η οποία θα ξεκινήσει το Σάββατο και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη.

Το Πακιστάν μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις Ιράν- ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η Κίνα στηρίζει τη δίκαιη και ισορροπημένη μεσολάβηση που διασφαλίζει το Πακιστάν προκειμένου να προωθήσει την ειρήνη και να τερματιστεί ο πόλεμος», σχολίασε ο Γκούο, όταν ρωτήθηκε αν στη διάρκεια της επίσκεψης Σαρίφ θα συζητηθεί η σύγκρουση.

«Η Κίνα θα συνεργαστεί με το Πακιστάν και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα για να συμβάλλει θετικά στη γρήγορη αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός θα έχει ξεχωριστές συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις και «θέματα κοινού ενδιαφέροντος».

Εξάλλου θα παραστεί σε δεξίωση για την επέτειο των 75 ετών από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και του Πακιστάν και θα επισκεφθεί την επαρχία Ζεζιάνγκ, εξήγησε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ