ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τους ελέγχους στο Μέτρο 23

Με βάση το Ε9 των ιδιοκτητών πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα αγροτεμάχια των δικαιούχων του Μέτρου 23 όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό έγινε προκειμένου να γίνει σύγκριση της έκτασης των δηλωθεισών εκτάσεων στο Ε9 των ιδιοκτητών με αυτές που δηλώθηκαν στην αίτηση ΟΣΔΕ 2024.



Προσθέτει πως με βάση τη διασταύρωση αυτή δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων -ιδιοκτητών ή ενοικιαστών- εφόσον υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωθείσα έκταση του ιδιοκτήτη στο Ε9 και την καταχωρηθείσα έκταση στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ.



Όπως σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις δηλώσεις που δεσμεύθηκαν, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος οι παραγωγοί θα πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου, ενώ τέλος, οι έλεγχοι σε σχέση με τα ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ των ακινήτων δεν πρέπει να συγχέονται με το εν λόγω ζήτημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ