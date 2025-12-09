Κατσαφάδος: Ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα της ΓΓ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής

Τι ανέφερε ο ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά τη συζήτηση του ν/σ για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, σε παρέμβασή του, υποστήριξε τις διατάξεις που αφορούν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και που έχουν ενταχθεί για συζήτηση και ψήφιση στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από την Ολομέλεια.

Ειδικότερα, ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι με αυτές τις διατάξεις ζητάμε την προσθήκη μίας εξουσιοδοτικής διάταξης, η οποία θα ενσωματωθεί στον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, σε αναλογία με αυτό που έχει γίνει και στη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί ο πολυκερματισμός που υπάρχει σήμερα στις υπηρεσίες.

Επίσης, ζητείται η παράταση μέχρι το 2027 της διάταξης που λήγει τον Δεκέμβριο του 2025 για το προσωπικό που έχει έρθει από το Υπουργείο Οικονομικών με τη συνέχιση της διοικητικής υποστήριξής του και φυσικά με τη συνέχιση των σχετικών δαπανών. Ακόμη, με άλλο άρθρο, είπε ο υφυπουργός, ζητάμε την οκτάμηνη παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων ορισμένου χρόνου που υπηρετούν στην Γενική Γραμματεία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, που λήγουν τον Γενάρη του 2026, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί είναι απαραίτητοι για τις καταβολές των αποζημιώσεων σε πληγέντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ