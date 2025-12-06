Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Ένταση και επεισόδια στην πορεία – Πλήθος κόσμου στο κέντρο της Αθήνας

Πολίτες κάθε ηλικίας, γονείς με μικρά παιδιά από νωρίς το πρωί άφηναν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο της δολοφονίας του στα Εξάρχεια.

Δεκαεπτά χρόνια μετά, κανείς δεν ξεχνά το πώς έσβησε το παιδικό χαμόγελο ενός 15χρονου αγοριού στο σημείο της δολοφονίας που έπεσε νεκρός ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος από τα πυρά του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλα.

Πολίτες κάθε ηλικίας, γονείς με μικρά παιδιά από νωρίς το πρωί άφηναν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο της δολοφονίας του στα Εξάρχεια.

Όπως αναφέρει το ertnews.gr, στο κέντρο της Αθήνας τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, ενώ οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» έχουν κλείσει από τις 17:00.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί 37 προσαγωγές, ενώ οι συλλήψεις παραμένουν τρεις.

Νωρίτερα υπήρξε προσυγκέντρωση στην πορεία μνήμης που είναι ήδη σε εξέλιξη και έχει ξεκινήσει από τα Προπύλαια, ενώ στις 21:00 είναι προγραμματισμένη όπως κάθε χρόνο η καθιερωμένη συγκέντρωση.

Το χρονικό

Το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008, ο 37χρονος ειδικός φρουρός, Επαμεινώνδας Κορκονέας, πυροβολεί και σκοτώνει στα Εξάρχεια τον 15χρονο μαθητή, Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Την επομένη κιόλας μέρα ξεσπά ένα κύμα νεανικής οργής με πανελλαδική εμβέλεια, που οδηγεί σε πρωτοφανούς έντασης ταραχές. Η νύχτα που ένα όργανο της τάξης αποφάσισε να αφαιρέσει εν ψυχρώ με το υπηρεσιακό του όπλο τη ζωή ενός νέου παιδιού στον απόηχο μιας φραστικής αντιπαράθεσης σε δρόμο των Εξαρχείων, είναι μια νύχτα που κανείς δεν θα ξεχάσει, μια νύχτα που σημάδεψε γενιές.

Ο δολοφονημένος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος βρισκόταν στα Εξάρχεια μαζί με τον φίλο του, Νίκο Ρωμανό, σήμερα προφυλακισμένο για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων.

O Επαμεινώνδας Κορκονέας πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, ενώ ο δεύτερος ειδικός φρουρός που βρισκόταν μαζί του, Βασίλης Σαραλιώτης σε δέκα χρόνια κάθειρξη για συνέργεια. Τον Ιούλιο 2019 ο Κορκονέας έσπασε τα ισόβια και βγήκε από τη φυλακή, λόγω της απόφασης του Εφετείου να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικού του προτέρου έντιμου βίου. Κατά της εφετειακής απόφασης ασκήθηκαν δύο αναιρέσεις από τον Άρειο Πάγο κι έτσι τον περασμένο Ιούνιο ο Κορκονέας επέστρεψε στη φυλακή για να εκτίσει την υπόλοιπη ποινή, καθώς τελικά το Εφετείο Λαμίας απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικού.

