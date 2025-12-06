Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Δηλώνει ότι είχε ουσιαστική τηλεφωνική συνομιλία με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ

Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και το σχήμα υπό το οποίο θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες", έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μακρά, "εποικοδομητική" και "ουσιαστική" τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

"Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και το σχήμα υπό το οποίο θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες", έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

