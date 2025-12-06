Τραγωδία με 18 νεκρούς μετανάστες νότια της Ιεράπετρας

Δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν ζωντανοί και διασώθηκαν.

Τραγικό ναυάγιο σημειώθηκε 26 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με το Λιμενικό, 18 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί, ενώ δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν ζωντανοί και διασώθηκαν. Η λέμβος, σύμφωνα με νέες πληροφορίες εντοπίστηκε σε ακυβέρνητη κατάσταση στη θαλάσσια περιοχή.

Σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες, η βάρκα δεν ανετράπη. Οι 18 νεκροί βρέθηκαν εντός της λέμβου και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται να έχασαν τη ζωή τους από υποθερμία και ασιτία, καθώς παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένοι στην κακοκαιρία.

Οι δύο διασωθέντες ανέφεραν στις αρχές ότι το σκάφος έμεινε ακυβέρνητο λόγω της κακοκαιρίας και ότι για ώρες πάλευαν χωρίς τροφή και προστασία από τις συνθήκες. Οι πληροφορίες του Λιμενικού αναφέρουν ότι οι σοροί των 18 επιβαινόντων ήταν νεκροί πάνω από μία ημέρα.

Πηγή: ertnews.gr