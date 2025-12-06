Κατάρ: Προγραμματισμένη αύξηση παραγωγής LNG θα μειώσει την επίδραση μελλοντικών μειώσεων στις τιμές πετρελαίου

Αγορές | Commodities

Η πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική του Κατάρ σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ν' απευθυνθεί σε αγορές χρέους” για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δαπανών του, αναφέρει η Ντόχα.

Ο υπουργός Οικονομικών του Κατάρ Αλί Αχμέτ Αλ-Κουαρί δήλωσε σήμερα ότι η προγραμματισμένη αύξηση της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα μειώσει την επίδραση των οποιονδήποτε μελλοντικών μειώσεων στις τιμές του πετρελαίου.

Μιλώντας στο Φόρουμ της Ντόχα, πρόσθεσε ότι η πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική του Κατάρ σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ν’ απευθυνθεί σε αγορές χρέους για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δαπανών του.

