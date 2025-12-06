Ειδήσεις | Ελλάδα

Ζάκυνθος: Νεκρό 2 ετών παιδί από επίθεση σκύλου

Ζάκυνθος: Νεκρό 2 ετών παιδί από επίθεση σκύλου
Το τραγικό περιστατικό που σόκαρε την κοινωνία του νησιού, σημειώθηκε στο χωριό Άγιος Λέοντας.

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου με την είδηση του θανάτου ενός παιδιού μόλις δύο ετών από επίθεση σκύλου, στο χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκυλί επιτέθηκε στο δίχρονο παιδάκι και το δάγκωσε θανατηφόρα στο λαιμό. Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς, κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

