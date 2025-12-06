Ειδήσεις | Διεθνή

Κάλας: Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ευρώπης

Κάλας: Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ευρώπης
Κάγια Κάλας / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Δεν ήμασταν πάντα σύμφωνοι σε διάφορα ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι η γενική αρχή παραμένει η ίδια, τονίζει η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Οι ΗΠΑ παραμένουν «ο μεγαλύτερος σύμμαχος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά τη δημοσιοποίηση χθες, Παρασκευή, από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εγγράφου σχετικά με την «Στρατηγική Εθνικής Άμυνας» των ΗΠΑ, στο οποίο προβλέπει την «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης.

«Ασφαλώς υπάρχουν πολλές κριτικές, αλλά πιστεύω ότι ορισμένες από αυτές είναι επίσης βάσιμες», δήλωσε η Κάγια Κάλας όταν ρωτήθηκε για το έγγραφο αυτό στη διάρκεια διάσκεψης στην Ντόχα στο Κατάρ.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας (…) δεν ήμασταν πάντα σύμφωνοι σε διάφορα ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι η γενική αρχή παραμένει η ίδια. Είμαστε οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι», πρόσθεσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

tags:
Κάγια Κάλας
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΗΠΑ
