Μασκ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταργηθεί

Οργή του μεγιστάνα της τεχνολογίας για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, X, για παραβίαση των νόμων περί ψηφιακής διαφάνειας.

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ δήλωσε το Σάββατο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταργηθεί και τα έθνη να γίνουν κυρίαρχα, ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη εκπροσώπηση του λαού. Οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla έγιναν εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με την ΕΕ, μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ (140 εκατομμύρια δολάρια) που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, X, για παραβίαση των νόμων περί ψηφιακής διαφάνειας.

«Η ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στις επιμέρους χώρες, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους», έγραψε ο Μασκ στο X.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Σε μια σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα, χαρακτήρισε το πρόστιμο «τρελό», «παρανοϊκό» και ξεκάθαρα «αηδία». Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX κατηγόρησε τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ ότι τον στοχοποιούν προσωπικά και κάλεσε για ενέργειες κατά του μπλοκ και των ατόμων που βρίσκονται πίσω από αυτές τις κινήσεις.

Επίθεση στον αμερικανικό λαό

Την θέση του Μασκ υπερασπίστηκε με έντονο τρόπο και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα Χ, συνιστά «επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις». «Η εποχή της λογοκρισίας των Αμερικανών στο διαδίκτυο έχει τελειώσει», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα «X» για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε σήματος», την έλλειψη διαφάνειας στο αποθετήριο διαφημίσεων και την αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η χρήση του «μπλε σήματος» για τους «επαληθευμένους λογαριασμούς» παραπλανά τους χρήστες και οποιοσδήποτε μπορεί να πληρώσει για να αποκτήσει την κατάσταση «επαληθευμένου» χωρίς η εταιρεία να επαληθεύει ουσιαστικά ποιος βρίσκεται πίσω από τον λογαριασμό, καθιστώντας δύσκολο για τους χρήστες να κρίνουν την αυθεντικότητα των λογαριασμών και του περιεχομένου με το οποίο αλληλοεπιδρούν.

«Αυτή η παραπλάνηση εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, συμπεριλαμβανομένης της πλαστοπροσωπίας, καθώς και σε άλλες μορφές χειραγώγησης από κακόβουλους παράγοντες», σύμφωνα με την Κομισιόν η οποία διευκρινίζει ότι «παρότι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες δεν απαιτεί υποχρεωτική επαλήθευση χρηστών, απαγορεύει ρητά στις πλατφόρμες να ισχυρίζονται ψευδώς ότι ένας χρήστης έχει επαληθευτεί όταν κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί».

Φωτογραφία @AP